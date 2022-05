Petíció a Gyilkos-tóért

A dr. Hantz Péter biofizikus kezdeményezte petíció megállapítja, „a közigazgatásilag Gyergyószentmiklós városához tartozó Gyilkostó környéke, amely a székelyföldi turizmus egyik büszkeségévé válhatott volna, Erdély egyik szégyenfoltjává züllött”.

Mint a szerző a szövegben rámutat, a bajokat egy sor gazdasági visszásság is tetézi. Végezetül a Gyilkos-tó élővilágáról több tudományos cikket, továbbá decemberben a Székelyhonon megjelent nyílt levelet is szerző Hantz Péter a petícióban úgy fogalmaz, „tiltakozunk az ellen, hogy helyi magyar politikusok önös érdekeiket követve tönkreteszik Európa egyik természeti ritkaságát és annak környékét. Felszólítjuk az RMDSZ vezető testületeit, hogy haladéktalanul vonják meg a bizalmat Csergő Tibor polgármestertől, valamint az őt a fentiekben támogató, és a legfontosabb fejlettségi mutatók tekintetében Hargita megye sereghajtói mivoltát bebetonozó Borboly Csaba megyei tanácselnöktől, és hassanak oda, hogy helyi politikusaik ne lehessenek a környék fejlődését akadályozó kétes ügyeskedők cinkosai”. A petíció teljes szövege a https://www.peticiok.com/nyilt_level_a_gyilkos-to_megmentese_erdekeben címen érhető el, ahol alá is írható.

Hantz Péter egyébként a napokban a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalnál, a Környezetőrségnél és a Hargita Megyei Ügyészségen tett panaszt a rendellenességek miatt, és azonnali kivizsgálást kért.