Oktatási reform diákszemmel

A tervezet többek között azt is előírja, hogy a főgimnáziumok felvételi vizsgát hirdethetnek. A megkérdezettek 44 százaléka úgy gondolja, hogy ez esetben csökkennének a hátrányos helyzetű gyerekek bejutási esélyei, míg 37 százalék szerint a többiekkel egyenlő esélyekkel indulnának.

Hasonló nemtetszés fogadta azt a tervet is, hogy az 5–8. osztály tanulmányi átlaga ezentúl nem számítana be a felvételijegybe – tízből hat tanuló (59 százalék) nem ért egyet ezzel, 35 százalékuk tartja jó iránynak.

A felmérés eredményei jól mutatják a diákok általános véleményét Szabó Szabolcs szerint is. A Maros Megyei Magyar Diákszövetség tiszteletbeli elnöke a diákok azon nagy részével ért egyet, akik

„Teljesen igazuk van azoknak is, akik nem értenek egyet azzal, hogy nem számít az 5–8. osztály átlaga a 9. osztályba való felvételizéskor. Akkor miért tanul a diák? Azért, hogy a nyolcadik végén 3–4 tantárgyból kisérettségizzen, és az alapján jusson be középiskolába? Ha nem is sokat, de valamennyit kellene számítson, mert