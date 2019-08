Ökológiai túllövés: Románia már július 12-én elhasználta az ország éves erőforrásait

Szeméttároló Erdélyben. Románia nem jár élen a környezettudatosság terén • Fotó: Barabás Ákos

A Föld természeti készletének egyre korábbi kimerítése kapcsán a Természetvédelmi Világalap is (WWF) felhívta a figyelmet arra, hogy a javulás érdekében sürgős lépéseket kell tennie az egész világnak. A kormányok és a vállalatok felelőssége mellett hangsúlyozzák, hogy az egyének is sokat tehetnek ökológiai lábnyomuk csökkentéséért. Kiemelik, hogy fontos az otthonok megfelelő szigetelése, továbbá

Ezt célozza a #MoveTheDate (Told el a dátumot) nevű kezdeményezés is. A kutatók szerint öt olyan kulcsfontosságú terület van, amelyek esetében hatalmas fogyasztáscsökkentő megoldásokat lehetne eszközölni: ezek a városok, az energia, az élelmiszer, a lakosság és a bolygó. Példaként említik, hogy ha felére csökkentenénk a fosszilis tüzelőanyagok égéséből származó szén-dioxid-kibocsátást, 93 nappal később következne be a túlfogyasztás.

A túllépés azért következik be, mert többet fogyasztunk el a természet erőforrásaiból, mint amennyit a bolygó meg tud újítani.

Az országonkénti lista élén tavaly óta Katar áll, ahol mindössze másfél hónap alatt, február 11-én elérték a túlfogyasztás napját. A közel-keleti országot a tavalyelőtt még első helyen álló Luxemburg (február 16.), majd az Egyesült Arab Emírségek (március 8.), Kuvait (március 11.), az Egyesült Államok (március 15.) és Kanada (március 18.) követi, de Dániában (március 29.) és Ausztráliában (március 31.) is már az év harmadik hónapjában eljön a túlfogyasztás napja.

A túlfogyasztás július 29-ei dátuma egy globális átlag, a kutatók azonban azt is közölték, hogy az egyes országok mikor érték vagy fogják elérni a határértéket.

Itthon is probléma

olyan, mintha a román társadalom be akarná pótolni a kommunizmus alatti nélkülözést.

A szakember meglátása szerint Románia azért teljesít a globális átlagnál is rosszabbul, mert itt a környezettudatosság még mindig nagyon alacsony szinten van. „Annak ellenére, hogy eltelt harminc év a rendszerváltás óta, még mindig tombol a vásárlási láz,

A modern technológián alapuló használati eszközöket nagyon rövid ideig használjuk, nem azért cserélünk le valamit, mert használhatatlanná vált, hanem mert újabb, esetleg hatékonyabb vagy csak valamivel mutatósabb változatokat dobnak piacra. Szintén gondot jelent, hogy rengeteg élelmiszert vásárolunk, aminek jelentős részét nem fogyasztjuk el, egyszerűen kidobjuk. Mindezek persze elsősorban a fejlett országokra érvényes tények, de itt is van a baj: ezen országok ökológiai lábnyoma óriási.

a Föld népessége rohamosan nő, egyrészt ez is növeli a fogyasztást, másrészt az egyének szintjén is egyre inkább rabjaivá válunk a fogyasztói társadalom csapdáinak: sokkal többet vásárolunk, utazunk és fogyasztunk, mint amennyire szükségünk lenne.

„Vásárláskor műanyag zacskó helyett vigyünk magunkkal vászonszatyrot vagy hátizsákot, és lehetőség szerint válasszunk olyan termékeket, amelyek nincsenek becsomagolva, vagy csomagolásuk újrahasznosítható” – tanácsolja a WWF magyarországi szervezete, hozzátéve azt is, hogy fogmosás, borotválkozás és mosogatás közben ne folyassuk feleslegesen a vizet, és a papírral bánjunk takarékosan.

A döntéshozók esetében is a környezetvédelem legfeljebb a kijelentések szintjén elsődleges, a valóságban csak egy, az Európai Unió által ránk kényszerített rosszként fogják fel, ezért hitelesen nem is foglalkoznak a témakörrel” – magyarázta Potozky. Hozzátette, több olyan egyszerű lépés is létezik az ökológiai lábnyom csökkentésére, amelyek könnyedséggel alkalmazhatók bárki által.

A szakember azt tanácsolja, hogy elsősorban igyekezzünk helyi termékeket beszerezni, illetve minden bevásárlásunkat próbáljuk a reális szükségleteink alapján megtenni. Szintén fontos, hogy csökkentsük az ételpazarlást és a húsfogyasztást, mivel az állattartás az egyik legjelentősebb klímaváltozást befolyásoló tevékenység. Csökkentsük továbbá az autóhasználatot is, és szánjuk rá magunkat, hogy ne használjunk többé semmilyen egyszer használatos eszközt. „Minden fogyasztói döntésünkben a mértékletesség legyen a mérvadó. A tudatos családtervezésnek is jelentős szerepe kellene legyen. A Föld forrásai korlátozottak, és tény, hogy hosszú távon nem fenntartható a jelenlegi népességnövekedés” – zárta.