Nyár végéig kell befejezni az oklándi kultúrotthon felújítását

folyamatosan áztak a falak (emiatt kártékony gomba is megtelepedett rajtuk), főleg a konyharésznél, amely gyakorlatilag két épület tetőzetének találkozásánál van kialakítva.

Mostanra befejeződött egyebek mellett a tetőzet felújítása, az esővíz elvezetése, a szellőzőrendszer kialakítása, továbbá az ajtókat és ablakokat is kicserélték. A napokban elkezdődik a fűtésrendszer kialakítása, és még csempézni is kell. Folyamatban van ugyanakkor a lépcsők és mozgássérülteknek szánt feljáró megépítése is.

Hirdetés

A projekthez tartozik a két dugaszos elektromos töltőállomás felszerelése is, amihez már beszerezték az engedélyeket és jóváhagyásokat, így hamarosan ez is megtörténik. Helyszínként a polgármesteri hivatalt jelölték meg erre. Egyébként