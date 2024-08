Hirdetés

Nincs idő unatkozni az Egyfeszten A közönség minőségi kulturális élményekkel töltekezhet, színvonalasak a koncertek, és erre van is igény: minden helyszín tele van az Egyfeszten. A visszajelzések szerint a fellépők is jól érzik magukat a gyergyószentmiklósi összművészeti fesztiválon. A zárónap programjai még zajlanak, de már kitűzték az 5. Egyfeszt időpontját is. Pethő Melánia 2024. augusztus 04., 13:522024. augusztus 04., 13:52

Fotó: Egyfeszt

Kollár-Klemencz László mély kérdéseket feszegetett, Berecz András könnyesre nevettetett, Für Anikó új értelmezést adott József Attila Altatójának, Lovasi András pedig több száz embert ragasztott a színpad elé, miközben a Parov Stelar már javában nyomta a bulit a stadionban. És ezzel még csak egyetlen helyszín eseményeit említettünk az Egyfeszt szombati kínálatából. Nyilván ez már a múlt, nem sok értelme lenne felsorolni mindent, amiben a Gyergyószentmiklóson fesztiválozóknak része lehetett, de valószínűleg még sokáig megmarad az élmény, amit például Falusi Mariann és a Sárig Péter Trió vagy a Tárkány Művek adott a Szanatórium-kert közönségének.

Fotó: Egyfeszt

És a Gasztró utcában Vizsolyi Róbert barbecue-mester által sütött malac is fenségesre sikeredett. A Parov Stelar pedig itt is bizonyította, hogy nem véletlenül világsztár, mint ahogy Koszika is fergeteges hangulatot varázsolt az éjszakába a Hegyilevegő-udvarban. Vasárnap tovább pörögnek az események, az Egyfeszt zárónapján sem lesz idő unatkozni. Még mielőtt a No Sugar és a Tankcsapda betetőzné a fesztivált, László Noémi könyvbemutatóra várja az embereket, Edelényi Vivien és Danguly Tünde koncertszínházi előadásra. Itt zenél a Budapest Bár és Sub Bass Monster, és ezzel megint csak néhány pontot villantottunk meg a színes programból.

Aki teheti, induljon időben Gyergyószentmiklós felé, kár lenne bármiről is lemaradni.

Kassay Péter főszervező a Székelyhon kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, ebből a fesztiválból egyre inkább az kezd lenni, amit szeretnének.

Fotó: Egyfeszt

„Minden udvarban emberek vannak, azaz elértünk oda, hogy minden programunkon van közönség.

Ez az érdeklődés már alátámasztja egy fesztivál létjogosultságát.

A fellépők részéről is csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Tetszik nekik az Egyfeszt, szeretnek itt lenni. Már többen jelezték, hogy jövőre is jönnének. Lovasi András talán már meg is sértődne, ha nem hívnánk meg” – adott hangot optimizmusának.

Fotó: Egyfeszt

És miközben még zajlik a negyedik Egyfeszt, már készülnek 2025 nyarára, az ötödik kiadásra. Be lehet írni a naptárba: 2025. július 31. – augusztus 3., Egyfeszt, Gyergyószentmiklós.

Fotó: Egyfeszt

Fotó: Egyfeszt

Fotó: Egyfeszt

Fotó: Egyfeszt

Fotó: Egyfeszt

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea