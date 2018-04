Nem talált legyőzőre a magyar lány a román tantárgyversenyen

A nyárádtői Csősz Gabriella nyerte az idei román tantárgyverseny országos első díját. A marosvásárhelyi dr. Bernády György Általános Iskola 6. osztályos tanulója szeret versenyezni, a román mellett egy másik „rettegett tantárgyban”, a matematikában is jeleskedik.

Sok tanulás és pluszmunka a siker ára – vallja Csősz Gabriella • Fotó: Haáz Vince

Tavaly különdíjjal tért haza az országos román tantárgyversenyről, most az első díjat hozta el Csősz Gabriella, aki a Székelyhonnak elmondta, nem volt könnyű az idén Sepsiszentgyörgyön szervezett olimpia, de számára nem volt túlságosan nehéz sem. Írás- és szóbeli versenyen kellett bizonyítania tudását, de nemcsak a román nyelv ismeretéből, hanem általános műveltségből is.

Ahogy érdeklődésünkre elmondta, a szóbelin tizenöt tétel közül azt húzta ki, amely a különleges tehetség kis kortól történő fejlesztésére, annak jelentőségére vonatkozott.

Sokat nem gondolkodtam, mikor kihúztam a tételt, elolvastam és azonnal a témára összpontosítottam. Jól ment, éreztem, hogy tudom, hogy nem nehéz ez számomra

– mondta Gabriella, aki az írásbeli dolgozatával is teljesen meg volt elégedve. A más nemzetek kultúrájáról, arról kellett írnia, hogy miért fontos más kultúrákkal ismerkedni, miért kell azokat megbecsülni. Ezen kívül egy fogalmazást kellett írnia, illetve nyelvtani feladatokat megoldania.

Mivel a matematikát is nagyon szeretem, a nyelvtan is jól megy, mindkettő a logikára épít, ezért is vonzanak annyira

– tette hozzá a hatodik osztályos diáklány. Érdeklődésünkre, hogy a versenyekre való felkészülés mit jelent számára, úgy fogalmazott, hogy több időt és energiát, pluszmunkát, hiszen ahhoz, hogy eredményeket tudjon felmutatni, többet is kell dolgozni. Szívesen tanul, segítséget nem kér, ha egy nehéz feladat előtt áll, akkor több napot is rászán, inkább saját maga keresi meg a megoldást.

Csősz Gabriella májusban a Csillagszerző matematika verseny országos döntőjére készül. Elmondása szerint

a matematikát kikapcsolódásnak tekinti, a nyelvet pedig felfedezésnek, a gondolkodás fejlesztésének.

A hosszabb távú terveiről Gabriella elmondta, az Unirea Gimnáziumban szeretne majd továbbtanulni, ahonnan az orvosi egyetemre készül felvételizni.

További fontos sikerek



Ugyancsak a Bernády György Általános Iskola tanulója Nagy Botond, aki az országos kémia versenyen ért el 4. helyezést. A 8. osztályos fiú az elismerés mellett a felkészülést és annak eredményét, a fejlődést tartja nagyon fontosnak, amit Makkai Márta tanárának köszönhet. „Úgy érzem, mikor elkezdtem, keveset tudtam, a felkészülés ideje alatt pedig nagyon sokat fejlődtem” – mondta lapunknak. A kémia mellett a matematikát is nagyon szereti, ezért a gimnáziumot a Bolyai Farkas Gimnázium matematika-informatika szakán szeretné folytatni.



Nagy Zsuzsa 7. osztályos tanuló matematika országos olimpiáról tért haza, ahol egyedüli magyar diákként bronzérmes lett. Felkészítő tanára Bartos Honorea, a Csősz Gabriella osztályfőnöke is egyben, aki büszkén nyilatkozott tanítványairól. „Sok felkészülést, többletmunkát, kitartást igényel egy-egy ilyen versenyen a részvétel, ezek a diákok pedig bizonyítottak. Remélem, jó példát jelentenek a társaik számára is” – hangsúlyozta a pedagógus.