Nem okozott károkat az elmúlt napok zord időjárása Hargita megyében

Noha több, Hargita megyére érvényes meteorológiai és vízügyi riasztást is kiadtak az illetékes hatóságok az elmúlt hétvégére, komolyabb károk nélkül úszta meg a megye a záporokat.

Nem kapott időjárás miatt keletkezett károkról szóló bejelentést az elmúlt napok során a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal, illetve a megyei tűzoltóság sem – közölte hétfőn Adrian Pănescu, a prefektusi hivatal szóvivője érdeklődésünkre.

„Habár sárga és narancssárga kódjelzésű figyelmeztetések is érvényben voltak rövid időszakokra, szerencsére nem történt semmi különös, semmilyen kárról nem érkezett jelentés” – mondta. Kiterjedt áramkiesésekről sem kapott bejelentést a prefektusi hivatal, legfeljebb kisebb, lokális szolgáltatáskiesések fordulhattak elő, mint ahogyan az gyakran előfordul viharos időjárás esetén – közölte a szóvivő, arra is kitérve, hogy ugyan vasárnap délután viharossá fokozódott a szél, de az is csak a megye hegyvidéki területeket érintette.