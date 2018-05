Nem jut a Kisvízből Büdösfürdőnek

Büdösfürdőn egyelőre az egyéni megoldások maradnak a vízellátást és szennyvízelvezetést illetően • Fotó: Farkas Tamás

A Hargita megyei önkormányzathoz fordultunk, miután Csíkszentkirály és Csíkszentimre polgármesterei is úgy nyilatkoztak megkeresésünkre, hogy a két község közigazgatási területén fekvő Büdösfürdőn a megfelelő méretű és hozamú ivóvízhálózatot, illetve szennyvízelvezető rendszert a megyei tanács által működtetett Kisvíz program támogatásával lehetne kiépíteni.

Mint a Kisvíz program felelőse, Bardocz Áron válaszából kiderült,

Büdösfürdő hátránya az infrastruktúra-építéshez szükséges pályázatok terén az állandó lakosság hiánya.

Enélkül nemcsak európai uniós vagy kormánytámogatásért nem folyamodhat a két község, hanem a Kisvíz programhoz sem. „A Kisvíz programunk a legtöbb 300 állandó lakossal rendelkező kistelepülésekről szól. Mivel állandó lakosokról beszélünk, ezért sajnos Büdösfürdő nem fér bele ebbe a programba. Akár csak a Kisfalu programunk, a Kisvíz programunk is az elhagyott és elöregedett kisfalvak helyzetén kíván segíteni, hogy az újra vonzóvá váljon, és itthon maradásra vagy hazatérésre sarkallja a fiatalokat. A Kisvíz programunk célja az volt és ma is az, hogy elhagyott, elöregedett településeken biztosítsuk az iható vizet, hogy a fiatalok térjenek haza, és otthonról vállaljanak, akár ingázással is munkahelyet” – részletezte a programfelelős.

A hegyi üdülőhely számára így ez a lehetőség is elúszott. Egy Büdösfürdő teljes területére kiterjedő ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése a 2012-ben végzett munkálathoz viszonyítva, amikor 400 házhoz juttatták el a vizet, nagyságrendekkel költségesebb beruházást jelent, ezt viszont a két község egyelőre saját jövedelméből nem tudja biztosítani. Azt sem lehet tudni még, hogy mekkora lenne a hálózatépítés becsült értéke, mivel erre vonatkozó tanulmány nem készült.

A jelenlegi hálózat nem biztosítja a szükséges vízellátást a településen, az ott épült házak jelentős részéhez nem jut el.