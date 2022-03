Nem ítélik el a férfit, aki több helységnévtáblát is lemázolt Hármasfalutól Csíkszeredáig

Több helységnévtáblán is fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot Udvarhelyszéken vasárnapra virradóra. Az egyik érintett település vezetője szerint egyértelműen etnikai indíttatású rongálás történt.

Az elkövető Székelyudvarhelyen, Máréfalván, Székelyszentléleken és Csíkszeredában is „festegetett”, akárcsak a Makfalvához tartozó Hármasfaluban.

A térfigyelő kamerák felvételei buktatták le, amelyeket a székelyudvarhelyi helyi rendőrség elemzett, beazonosítva a férfi autójának rendszámát. Ettől kezdve gyorsan megtalálták a hatóságok az akkor 30 éves bákói I. G. I.-t, aki

beismertette tettét, a festékszóró is nála volt, amit elkoboztak.

az ő kárukra elkövetett rongálás mellett az ügyben diszkriminációra és gyűlöletre uszítás gyanújával is vizsgálódott az ügyészség, mert ilyen feljelentést is iktattak.

Utóbbi bűncselekmény gyanúját végül a székelyudvarhelyi ügyészség nem találta megalapozottnak, és az elkészült vádiratban nem is szerepelt. A Székelyudvarhelyi Bíróság pedig a Székely Figyelő Alapítványnak az ügyészi döntés felülvizsgálatát kérő beadványát is elutasította, előtte az alapítvány hasonló elutasítással szembesült az ügyészség részéről is.