Fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot több helységnévtáblán – frissítve

A Makfalva községhez tartozó Hármasfalu bejáratánál is fekete festékszóróval festették le ismeretlenek a település magyar nyelvű megnevezését. Noha az erről szóló Facebook-bejegyzésből nem derül ki pontosan, hogy a rongálás mikor történt, feltételezhetően azt a helységnévtáblát is a vasárnapra virradó éjjel festhették be. Hármasfalu Maros megyében található, alig több mint 60 kilométerre fekszik Székelyudvarhelytől, és a rongálások közti összefüggésre utalhat az is, hogy a falu ugyancsak a 13A jelzésű országút mentén terül el.