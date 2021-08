Nehézkesen halad az áradások által okozott károk kijavítása

Majdnem tizennégymillió lejre nőtt a nyári áradáskárok összértéke a június 1–20. között történt természeti pusztítások értékének a napokban befejeződött felmérésével. Az érintett településeken várják az állami kártalanítást, de több polgármester már most biztos abban, hogy elhúzódik a károk helyreállítása.

Beomlott patakmeder, elmosott gátak. A legnagyobb károkat Lövétén okozták a júliusi áradások • Fotó: Erdély Bálint Előd

A kárfelmérési bizottságok összesített adatai szerint mintegy 3,89 millió lejre tehető azoknak a károknak a helyreállítása, amelyeket a július 1–20. közti időszakban, illetve július 22-én okoztak az áradások tizenegy Hargita megyei közigazgatási egységben.

A heves esőzések miatt megáradt patakok, vízfolyások több házat, illetve melléképületet is elmostak, számtalan másikat pedig megrongáltak, illetve elöntöttek, de károk keletkeztek hidakban, pallókban, és erdei, községi, megyei utakban is.

Az említett időszakban Madéfalván, Csíkszentimrén, Csíkszentdomokoson, Oklándon, Lövétén, Homoródalmáson, Gyergyóvárhegyen, Korondon, Székelyvarságon, Bélboron, és Gyergyótölgyesen, valamint az említett községközpontokhoz tartozó falvakban pusztítottak az áradások, ugyanakkor a Hargita Megye Tanácsának a tulajdonában lévő utak és hidak is megrongálódtak.

A legnagyobb károkat Lövéte és Homoródalmás szenvedte el, előbbin majdnem 1,5 millió lejre becsülte a kárfelmérő bizottság a károk helyreállításához szükséges összeg értékét. Homoródalmás esetében ez az érték meghaladja a 1 millió lejt.

Elmosta a „csendesítő” gátakat is

A kárfelmérési jelentés szerint Lövétén a legnagyobb kárt a Köves-patak mentén álló támfal és a meder beomlása jelenti.

A mintegy száz méteres szakaszon keletkezett kár helyreállítása meghaladja az egymillió lejt.

Amint arról Mihály Dénes, a település polgármestere lapunkat tájékoztatta, összedőlt egy ház is az áradások miatt, tehát a magszemélyek által elszenvedett károk is nagyok. A patakmeder egyszersmind – mindkét oldalán – az útnak a támfala is volt.

Leszakadt minden ott. Nagy kövekkel megraktuk, annyira, hogy az ott lakó családok legalább haza tudjanak járni

– mondta a településvezető, megjegyezve azonban, hogy ez csak egy azonnali, ideiglenes megoldás. A károk végleges helyreállítását vagy önerőből kell elvégeztessék, vagy meg kell várják az állami kársegélyt, és inkább ez utóbbit választják, hogy „addig nyújtózzanak, amíg a takaró ér”. A másik ok az, hogy nem is lenne rá elegendő pénzük, hiszen még van még egy hatalmas kártétel, ami be se került a jelentésbe, ugyanis azt csak utólag vették észre:

a víz elmosta a patak lassítására szolgáló csendesítő gátakat.

„Az a komolyabb kár, amire nagyon sok pénz kellene. Kétmillió euróba kerül az összesnek a helyreállítása” – fogalmazott Mihály Dénes, aki elhúzódó munkálatokra számít. A polgármester egy árvízvédelmi tanulmány elkészíttetését tervezni, hogy pályázni tudjanak az elmosott gátak helyreállításához szükséges pénzforrásokra, ugyanis önerőből nem tudják azokat újjáépíteni.

„Amit estig raktak…”

Homoródalmáson is bonyolult a kárrendezés helyzete. Ott főként a megyei tanács tulajdonában álló,

132A jelzésű megyei út több szakaszát, illetve hidakat rongáltak meg az áradások.

Ám a településen belüli útszakaszok adminisztrálása, karbantartása a megkötött szerződés értelmében a Homoródalmási önkormányzat hatáskörébe tartozik, és – a vonatkozó törvény értelmében – a megyei tanács nem adhatja majd át az államtól várt kársegélyt a településnek. Tikosi László, homoródalmási polgármester megkeresésünkre elmondta:

a megyei tanács útjavítási pénzalapjából kapnak majd pénzt a megrongálódott útszakaszok javítására, miután a megyei önkormányzat határozatot fogad el erről a következő ülésén.

Önerőből már nekifogtak a megrongálódott utak megjavításának – folytatta Tikosi László –, vásároltak kavicsot, amennyire a település büdzséjéből futotta, de azóta volt két újabb nagy esőzés és a dombokról lezúduló víz ismét elmosta a megjavított kavicsos útszakaszokat, így kezdhetik elölről a helyreállítást.

Még nincs vége a kárfelméréseknek

Az áradáskárok felmérése egyébként nem ért még véget a megyében, a július végi, augusztus eleji ítéletidők által okozott pusztítások értékét még nem összesítették a szakértői kárfelmérő bizottságok – tudtuk meg Adrian Pănescutól. A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője elmondta,

az említett időszakban az alcsíki térségben – Csíkkozmáson, Csíkszentsimonban, Tudnádon, Csíkszentimrén – okoztak károkat a jégesők és áradások.

A július 22-ig összesített, közel négymilliós értékkel együtt már megközelíti a 14 millió lejt az ítéletidők által okozott károk összértéke Hargita megyében, ugyanis a korábbi időszakban – május közepétől június végéig – tizennyolc községben és városban összesen 9,34 millió lejes kárt okoztak az áradások.