Nappal tele vannak, éjszaka sok esetben üresek a taxiállomások

Bár a nappali taxis forgalom is csak lassan tud újjáéledni a két éve tartó járványhelyzet miatt, az éjszakai fuvarozást hatványozottan rosszul érintették a korlátozó intézkedések.

Képtelenség mindenkinek megfelelni, ez pedig az éjszakai taxizásra is igaz: ha túl sokan vannak szolgálatban, akkor kevés a fuvar, tehát „mínuszba dolgoznak”, ha viszont kevesen vállalnak éjszakai műszakot, akkor megeshet, hogy az ügyfeleknek várakozniuk kell. Az ilyen helyzeteket – nemtetszésüket, felháborodásukat – többen azonnal szóvá is teszik a közösségi oldalakon.

Gedő László, a csíkszeredai Millennium Taxitársaság vezetője érdeklődésünkre elmondta, ugyan a forgalom közel sincs visszaállva a járványhelyzet előtti szintre, az éjszakai taxis fuvarozásra mégis van igény a hargitai megyeszékhelyen.

Nálunk dolgoznak olyan kollégák, akik kifejezetten csak az éjszakai időtartamban vannak szolgálatban. Ők már ismerik a rendszeres utasokat és a megszokott helyszíneket, így ki tudják szűrni a veszélyeket és a problémás utasokat

– világosított fel. Közölte, párhuzamosan az éjszakai sofőrökkel vannak nappali kollégák is, akik viszont éjfélig szoktak szolgálatban lenni. „Korábban hat-hét emberrel indult az éjszakai program, a múlt nyár végétől ezt tizenegyre emeltük fel. Figyelünk arra, hogy hétköznap legalább ketten mindig szolgálatban legyenek éjfél után is, hétvégente pedig a teljes váltás dolgozik. Ez pénteken és szombaton indokolt is” – fűzte hozzá. Mint mondta, a törvény nem írja elő mindezt, a vállalat belső rendszabályzata szerint alakították így a folytonos lefedés érdekében. A társaság vezetője a taxiengedélyekről is beszélt.

Öt évre adnak ki egy engedélyt, amit évente meg kell újítani. Öt év után, ha az autó még nincs tízéves, akkor újabb öt évre lehet igényelni azt, függetlenül attól, hogy időközben eléri-e a tíz évet a jármű. Így próbálják szabályozni azt, hogy egy autót taxiként legtöbb tíz évet lehessen használni

– mutatott rá a törvényi háttérre.

Egy másik, magánvállalkozóként dolgozó taxist kérdezve megtudtuk, a járványhelyzet miatt jelentősen lecsökkent az éjszakai, máskor pedig a hajnali órákig tartó társadalmi és szociális élet, így csak a rutinként kialakult fuvarokra lehet leginkább számítani. „Adódnak fiatal társaságok, akik a környező falvakba vagy onnan jönnek a városba, de többségében a menetrend szerinti távolsági autóbusz- és vonatjáratok által van némi mozgás az esti és éjjeli órákban” – jelezte, aki a hétvégi éjjeli műszakok mellett egy hétköznapit még bevállal. Azt elismerte, hogy

az ünnepek alatt ugrásszerűen megnövekedett az igény a fuvarozásra, ez pedig leterheltséget okozott minden társaságnál, amely magával hozta az elégedetlenkedést az utasok körében, mivel egy-egy autóra esetenként sokáig kellett várakozni.

Szabályzat is van rá

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint jelenleg 135 taxisengedély van érvényben a városban. Bors Béla alpolgármestertől megtudtuk azt is, hogy az önkormányzat határozattal döntötte el, hány engedély lehet a városban, amelynek nyomán várólista is van minden évben. „Magam is tapasztaltam, hogy az éjszakai fuvarozás tekintetében kevés elérhető autó van a városban. A szabályzóban szerepel a huszonnégy órás szolgálat megléte. Önkormányzatilag még nem szóltunk bele ebbe, de megértem az emberi oldalát is” – értékelte az elöljáró, aki hozzátette, a járványhelyzet miatt zárt lokálok, időközönként kijárási tilalom volt és van érvényben, így teljesen megérti, hogy nem szívesen vállalják már annyian az éjszakázást a lecsökkent fuvarszám miatt. Érdekességként elmondta, tud olyan, Csíkszereda-méretű magyarországi városról, ahol este 10 és reggel 6 óra között nincs taxiszolgálat.