Nagyszabású Múzeumok Éjszakájára készülnek Marosvásárhelyen és Mikházán

a múzeumnak olyan arculata is látható lesz, amely kevésbé ismert, illetve a többi intézmény úgy várja a látogatóit, mint egy múzeum.

Sárándi Tamás, a múzeum munkatársa úgy fogalmazott, hogy nem egy kiemelkedő esemény köré csoportosítják a programot, hanem minden helyszínen igyekeznek érdekes és változatos programot kínálni. A program a múzeum honlapján olvasható, a kiállítások közül többet erre az alkalomra nyitnak meg, illetve a korábbi, állandó tárlatok is láthatók lesznek. A múzeum fő törekvése, hogy növelje a múzeumpedagógiai foglalkozások számát, nem csak gyerekeknek, de felnőtteknek is szerveznek tevékenységeket. A második és harmadik emeleten egy-egy új termet nyitnak meg erre a célra, amelyek a továbbiakban is folyamatosan működni fognak.