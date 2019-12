Müller Lászlóra, a forradalom hősi halottjára emlékeztek

„Krisztus is idegenek között halt meg és temették el, ugyanígy a mieink közül is sokan idegenben vesztették életüket a háborúk, szabadságharcok, forradalmak idején. Testvérünk, Müller László is Brassóban hunyt el, kötelességünk megemlékezni róla, sírjára helyezzünk koszorúkat és gyújtsunk gyertyát érte” – mondta a címzetes esperes.