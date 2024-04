Míg régen rengeteg békát lehetett látni, mára jelentősen megcsappant az életterük

Mivel nem jártunk sikerrel, úgy döntöttünk, hogy más helyszínen is próbálkozunk, ám a visszaúton apró tócsákat pillantottunk meg egy árokkal keresztezett részen, ahol életképes petéket, sőt, kikelt ebihalakat is találtunk. Vélhetően a hegyvidékre jellemző gyepi béka ivadékairól lehetett szó. A sporthorgász-társulat halőre ekkor magyarázta el, hogy

„Ilyet szerencsére nem igazán tapasztaltam az utóbbi időben környékünkön, de elmondhatom, hogy nem szép látvány. A békapopuláció eleve lényegesen lecsökkent, egyebek mellett vélhetően azért is szorult vissza befogásuk és fogyasztásuk. Ez mondjuk nem is csoda, ha az emberek petézés közben darabolták a békákat” – jegyezte meg keserű szájízzel. Arról is beszélt, hogy

a Kovászna felett lévő Kommandón korábban több tízezer gyepi béka is összegyűlt a mocsaras részeken tavasszal, a nagyjából egy hétig tartó nászuk idején pedig rendszeresen megjelentek azok is, akik begyűjtötték az egyedeket fogyasztási céllal.

Régen egyebek mellett a Gyimesekben és a Gyergyói-medencében is népszerű volt a békászás, ám mostanra alább hagyott ez a szokás. Udvarhelyszéken egyébként a Nyikó mentéről és Parajd környékéről hallottunk híreket, hogy néhányan napjainkban is fogják a kétéltűeket párzásuk idején.

Ezt egyébként a hatóságok is igyekeztek megakadályozni, de valószínűleg napjainkban is problémát jelent.

Székelyföld viszonylag szerencsésnek mondható abból a szempontból, hogy több gazda apróbb területeket művel meg, ők pedig jellemzően nem költenek drága vegyszerekre, amivel a kétéltűek populációjának további csökkenését is okozhatnák. „Ennek is köszönhető, hogy viszonylag változatos faunánk van” – fogalmazott.

Érdekességek a székelyföldi békákról

Vidékünk homokos talajú területein megtalálható a barna ásóbéka (például Székelykeresztúr környékén, Háromszéken), ami különlegességnek számít, ám ezek elszórtan jelennek meg és kis termetűek is, így nem gyűjtik őket – fejtette ki Demeter. Ugyancsak érdekes faj a levelibéka, amit rendszerint a nádakra kapaszkodik fel, de látták már fenyőfán is Csíkszereda közelében. Nagyon ritkának számít a mocsári béka, amelynek hímjei kék színűvé változnak a párzási időszakban – ezekből régen sok volt a csíki-, illetve a gyergyói régióban, most már a kipusztulás szélén állnak. A békák ivadékai egyébként nagyjából három hónap alatt fejlődnek ki. Ez alól kivétel a sárgahasú unka utódja – amelyet népiesen szentgyörgy-békának hívnak –, az ugyanis képes két hónap alatt is átalakulni, hiszen felgyorsul náluk ez a folyamat, amennyiben azt érzékelik, hogy kezd kiszáradni az élőhelyük. Ez a faj egyébként (ritkább esetben) évente többször is szaporodik, ha sok az esőzés.