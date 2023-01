Mezei János: ha tudtam volna, hogy be van drótozva...

Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatón erősítette meg az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, Mezei János, hogy lemond pártelnöki tisztségéről, miután egy végleges bírósági ítélet öt évre eltiltotta a köztisztségek vállalásától. A nyolc évig tartó pereskedés családját, szüleit is megviselte.

Ha tudtam volna, hogy be van drótozva, nem mentem volna el a találkozóra,

Mezei János elmondta, hogy magánélete is megsínylette a nyolcéves pereskedést. Felemlegette, gyermekei még kicsik voltak, amikor nyolc évvel ezelőtt a maszkosok rájuk törték az ajtót ,

de most is úgy értékelem, hogy polgármesterként kötelességem volt mindent megtenni a fontos turisztikai célpont helyzetének rendezése érdekében.”

még a gyermekek táskáját is kifordították, a házkutatás során.

Börtönben is ült, cellatársához bilincselve vitték a első kihallgatásokra. Feleségétől elvált, de szüleinek is nagy megpróbáltatást jelentettek ezek az évek, hiszen ők gyerekükért aggódtak, szívükön viselték a helyzete alakulását, és valahányszor a közbeszédben fiúkról negatívan beszéltek, őket is mélyen érintette.

Mezei János szerint az ellene felhozott vádak, a meghurcoltatása, illetve a most kimondott – szerinte igazságtalan – ítélet