Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Mezei Jánost, távozik az EMSZ éléről

Vele együtt büntetőeljárás indult a városháza volt titkára, B. Cs. ellen is, sikkasztás gyanújával. Mezeit a polgármesteri tisztség gyakorlásától is eltiltották egy időre.

„Nyolc év után most már megszületett a végleges ítélet az ellenem indított eljárásban. Ez teljes mértékben felment a korrupciós vádpont alól és a sikkasztásra való felbujtás vádpont alól is. A zsarolás vádpontjában viszont elmarasztaltak. Itt három év letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság, amit átalakítottak négy év felfüggesztett börtönbüntetésre. Ugyanakkor öt évre eltiltottak mindenféle köztisztség betöltésétől. Az ítélet tartalmaz még 10 ezer euró morális kártérítést, amit V. Zs.-nek ítéltek meg, valamint 15 ezer lejes költséget, amit törlesztenem kell” – számolt be megkeresésünkre Mezei. Mint fogalmazott:

Az eljárás alatt több mint 110 alkalommal kellett jelen lennem tárgyalásokon, és anyagi teherrel is járt ez a folyamat, de még inkább teher volt az a feszültség, ami megviselt a nyolc év alatt engem, de a családomat, környezetemet is, és azokat a jó szándékú embereket is, akik szívükön viselték Gyergyószentmiklós sorsát. Ugyanis amikor 2015-ben a feljelentést megtették nemcsak engem marasztaltak el, de keresztbe vágták Gyergyószentmiklós fejlődését, amit azelőtt elindítottunk, és végre is hajtottunk volna” – fogalmazott Mezei János az ítélet közzétételét követően a lapunknak.

Mezei János elmondta még, hogy mivel pártjának, az Erdélyi Magyar Szövetségnek (EMSZ) alapszabálya kimondja, hogy