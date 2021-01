Hat éve indult eljárás Gyergyószentmiklós volt polgármestere ellen

Hat éve, 2016 januárjában indult a DNA eljárása Mezei János ellen. Archív • Fotó: Gergely Imre

Három vádpontot állított fel az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Mezei János ellen.

A vád szerint hivatali visszaélést követett el, amikor a város nevében eladott egy gyilkostói 400 négyzetméteres területet, amely a gyergyószentmiklósi és a budapesti V. kerületi önkormányzat közös cégének, a Monturist Kft.-nek a törzstőkéjéhez tartozott – és ezzel a céget megkárosította.

A második vádpont szerint megfenyegette és lemondásra szólította fel Virág Zsoltot, a Monturist akkori ügyvezetőjét, majd pedig

harmadik vádpontként sikkasztásra való felbujtást követett el, amikor a polgármesteri hivatal titkárnőjét arra kérte, hogy adja át neki egy tanácsülés videofelvételét.

„Előbb huszonnégy órás vizsgálati fogságot rendeltek el ellenem, később harminc napot előzetes letartóztatásban töltöttem, újabb hatvan napot házi őrizetben, majd másfél évig rendőrségi felügyelet alatt éltem, különböző korlátozásokat kellett betartanom. Mindezt alaptalan vádak alapján. Három év múlva – mialatt hatvannégy tárgyalásom volt – a törvényszék mindhárom vádpontban kimondta az ártatlanságomat. Ezután azonban a DNA fellebbezett, és ennek nyomán a Marosvásárhelyi Táblabíróság újra alapfokra küldte vissza az ügyet, azaz elölről kezdődött minden.

Várom, hogy egy újabb ítélet erősítse meg a felmentésemet”

– összegezte a hat éve zajló jogi folyamatot Mezei.

Az új eljárás során ugyanazok a tanúkihallgatások zajlanak, ugyanazok a dokumentumok vannak a bíróság előtt, mint korábban. Semmilyen új fejlemény nem történt, minden tanú ugyanúgy mondja el a történteket, ahogyan már egyszer megtette, azaz úgy, ahogy valójában történtek a dolgok. Ezek alapján csakis egyféleképpen végződhet az ügy: az ártatlansága bebizonyosodásával – szögezi le az időközben az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökévé lett Mezei János. Megjegyzi, az új eljárásban az őt támadó személyek vallomása is az ő igazát erősíti.

„Időhúzás történik: a DNA az alapfokú döntés után tisztában volt azzal, hogy az ellenem felhozott vádpontok nem állják meg a helyüket. Ekkor az eljárást addig vezető bíró személye kapcsán találtak jogi kiskaput,

négy év után rájöttek, hogy olyan bíró kellett volna ítélkezzen, akinek kompetenciája van az ilyen ügyekre,

és az addigi bíró nem rendelkezett ilyen jogosultsággal. Nem a vádlott, nem én választottam bírót, hanem az igazságszolgáltatás illetékesei. Sajnálatos, hogy nem az egyértelmű bizonyítékok, tanúvallomások számítanak, hanem ilyen kifogásokat támasztanak, ilyen joghézagokat keresnek. Bárki is legyen a bíró, a bizonyítékok alapján csakis úgy dönthetnek, ahogy alapfokon már egyszer megtörtént” – mutatott rá a volt polgármester.

A családját is megviselte, szüleit, gyerekeit is megrázták a történtek, anyagilag is megterhelő, rengeteg idejét is felemészti az eljárás, de az ő személye kevésbé fontos – jelentette ki. Mezei János meglátása szerint sokkal többet veszített Gyergyószentmiklós közössége. Nemcsak őt személyesen, hanem Gyergyószentmiklós polgármesterét érte a támadás, ami

kettétörte a hivatali munkáját, és egy olyan áldatlan állapot következett be éppen egy nagyon fontos, fejlesztéseket érintő pályázati időszakban, amely megbotlasztotta a város fejlődését.

Az így keletkezett hátrány ledolgozása pedig nagyon nehéz. „Kár arról beszélni, hogy mi lett volna ha..., azt csak én tudom, hogy mik kellett volna megvalósuljanak, ha nem történik ez a rágalom alapján indult meghurcoltatás.”

Mezei szerint egy másik vetülete a történteknek, hogy a vele történt példastatuálás más vezetőket, más polgármestereket is elgondolkodtatott.

A félelem magvait hintették el Székelyföldön, sokan elfordultak a közélettől, nem vállalnak politikai feladatokat.

„Én magam is megfontoltabb lettem, de ami történt, az nem ütött meg különösebben. Csak megerősödött a hitem abban, hogy a közösségemért cselekednem kell, és amíg erőm engedi, ez így is lesz. Ezért készen vagyok vállalni bármilyen kihívást, kész vagyok minden támadásra megfelelően reagálni és a békés utat megtalálva kiállni a közösségünk érdekében” – szögezte le Mezei János.