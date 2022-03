Mekkora lesz a hatodik?

Nem kellett sokat várni az enyhítések után: megállt a koronavírusos betegek számának a csökkenése Romániában, az újonnan kiszűrt esetek száma ismét emelkedőben van. Elkezdődött a hatodik hullám Fejér Szilárd kémikus, kutató szerint is: az új megbetegedések több mint a felét már az omikron egy újabb variánsa, a BA.2 okozza.

Az elmúlt héten 24 194 pozitív koronavírusos esetet szűrtek ki, de ha összehasonlítjuk a hétfői 2236 esetet, a múlt hétfői 2087-tel, vagy a keddi 5140 esetet a múlt keddi 4854-gyel, akkor is látható, nemhogy csökkenne, némileg még emelkedett is a Covid-betegek száma az országban, és ugyanez látható a szombati és vasárnapi adatok összehasonlításában is.

Az új variáns okozza a pozitív esetek több mint a felét

Fejér Szilárd kémikus, kutató, a Pro-Vitam klinika laboratóriumának vezetője rámutatott,