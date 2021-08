Megváltozni látszik a külföldi munkavállaláshoz való hozzáállás

Székelyföld külföldi munkaközvetítő cégei is nehéz évet tudnak maguk mögött a tavalyi járványügyi szigorítások miatt. Jelenleg nagyrészt visszaállt a megszokott ütem, de egy újabb járványhullám valószínűsége miatt jelenleg is bizonytalan a helyzet. Anglia a Brexit miatt kiesett a célországok közül, de Németország, Belgium és a skandináv államok most is erős felvevőpiacot jelentenek.

Tolják, amíg lehet. Továbbra is a mezőgazdasági munkák a legkeresettebbek a külföldi munkaerőpiacon. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

sokan évek óta követik, milyen munkának mikor, melyik országban van szezonja, és aszerint rendezik be az életüket.

„Svédország nyitva volt, ők másképp értelmezték a járványhelyzetet. Konkrétan elvitték az embereket, ám ott a szállások minősége borzasztó volt, a fizetésnél meg nem a legtisztességesebbek, hajlamosak rosszul elszámolni az órákat” – mesélte tapasztalatait Dimény. Most, a szigorítások feloldása után némileg visszaállt a régi rend, a munkavállalók ismét éves ütemtervet tudnak összeállítani, hiszen

Aki saját szakállára indult el, egy szúrópróbaszerű ellenőrzésnél fennakadhatott, és kezdhetett mindent elölről. Mivel a legtöbb kereslet mezőgazdasági munkákra érkezett, ahol a lakhely gyakorlatilag a farmokon van, a vendégmunkások a megérkezésük utáni kötelező karantén ideje alatt is tudtak már dolgozni.

Változó jövőkép

Változott a fiatal munkavállalók jövőképe – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait az ügyvezető: míg korábban az iskolapadból frissen kikerült fiatalok jó része nem pusztán a külföldi munkában, hanem a külföldi letelepedésben látta a boldogulás lehetőségét, mára ez jelentősen átértékelődött.

A legtöbben rövidebb időszakokra mennek ki Nyugat-Európába dolgozni, sokan párban, kifejezetten azért, hogy az ott megspórolt pénzből itthon próbáljanak lakhatási körülményeket, megélhetést teremteni maguknak.

Véleménye szerint ez a meglehetősen drasztikus változás egyrészt annak is betudható, hogy belátták, „nemcsak jogaik vannak, hanem kötelezettségeik is”, másfelől pedig azért, mert

állandó munkahelyet, biztos megélhetést ott sem könnyebb kialakítani, mint itthon.

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető az is, hogy egyre több, tizennyolcadik életévüket éppen csak betöltött személy jelentkezik rajtuk keresztül külföldi munkáltatóknál. „Sokan le se teszik az érettségit, mennek ahogy vége az iskolának” – mondta Dimény, aki szerint ez alapvetően rossz, de van pozitív hozadéka is: „részben jó is, mert lesz egy más világszemléletük, nem abból áll az életük, hogy járják a »sommerirodát«”.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Köllő Bálint, a Clear Service cégvezetője is. A Németországba, hoteltakarítási munkára toborzó és kiképző vállalkozást felkeresők fele 18–28 év közötti, és sok esetben párok jelentkeznek, akik közös jövőjüket itthon tervezik, de ennek anyagi lehetőségeit ott teremtenék elő.

Csökken a minőségi munkaerő

A tavalyi év folyamán két alkalommal is meg kellett válniuk alkalmazottaik mintegy felétől – mondta Köllő Bálint. Mivel a HORECA-ágazat egy időre gyakorlatilag teljesen leállt, a vállalkozás életben tartásáért nekik is át kellett szervezniük a tevékenységi és szolgáltatási kínálatukat. Részben a logisztikai munkák, másfelől pedig a Németországban igen jól szabályozott munkaerő-kölcsönzési megoldás bizonyult célravezetőnek – bár így is veszteséges hónapokat tudnak maguk mögött.