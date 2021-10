Megmentik a székelyföldi „ferdetornyot”

Hosszútávú tervek is vannak, de egyelőre állagmegőrzés zajlik a toronynál • Fotó: Beliczay László

A látogató számára rögtön feltűnik a Felsőboldogfalva községhez tartozó, alig több mint száz lakóval rendelkező Sükő felszegi részén még álló robusztus torony, amely a 33-as számú községi út irányába van megdőlve. Minapi ottjártunkkor jóformán le sem sikerült fényképeznünk a tornyot, máris megszólítottak minket az építmény szomszédságában élők, akik jó néven véve érdeklődésünket, szívesen meséltek arról.

HIRDETÉS

A templom megmaradt része

Kovács Imre, aki harangozónak is be szokott segíteni, elmondta nekünk, hogy valójában egy református templom megmaradt részéről van szó. Annak az épületnek hajó részét már a hetvenes-nyolcvanas években el kellett bontsák, hiszen a föld mozgása miatt annyira megrepedeztek a falai, hogy életveszélyessé vált a használata. „Annyira nagy volt a baj, hogy a kezeink már befértek a repedésekbe” – fogalmazott. Látván, hogy a torony is eldőlni készül, úgy döntöttek az akkori idősek, hogy néhány méternyi falat lebontanak a felső részről, majd ismét befedik az építményt, hátha így megmarad.

Noha nehézségek árán is, de időközben sikerült egy új templomot építeni a faluban, az akkorra már „sükői ferde toronyként” emlegetett építmény nem maradt funkció nélkül. Kovács rámutatott, a mai napig megkondulnak a benne lévő harangok akkor is, ha veszély van a településen, vagy ha éppen „nagyidő” közeleg és oszlatni szeretnék a felhőket.