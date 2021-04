Megkeserítik a mindennapokat: ismét több medve bukkan fel Tusnádfürdő utcáin

Az idő felmelegedésével újból előtérbe került a tusnádfürdőiek évek óta fennálló problémája: ismét több medve bukkan fel rendszeresen, akár napközben is a településen, az egyik fiatalabb egyed gyakorlatilag ott él. A fürdővárosban feszült a hangulat, az önkormányzat újabb ötletekkel lépne fel a jelenség ellen.

Medvenyomok a sírokon. Rendszeresen felbukkannak a nagyvadak a temetőben • Fotó: Pinti Attila

Mindig is problémát jelentett a medvék jelenléte Tusnádfürdőn, az elmúlt években viszont egyre fokozottabbá vált a helyzet, miután a nagyvadak már napközben is felbukkantak a település utcáin. Noha több mindent kipróbáltak már a helyzet rendezése érdekében,

sem a medvebiztosnak tartott szeméttárolók, sem a felszerelt villanypásztorok nem hozták el a várt eredményt.

A téli időszakban háttérbe került a kérdés, a tavasz beköszöntével viszont ismét felütötte fejét a probléma: ismét több egyed jár be a fürdővárosba – tudtuk meg Butyka Zsolt polgármestertől.

Mint a városvezető érdeklődésünkre kifejtette, egy másfél-két éves, fiatalabb egyed gyakorlatilag a városban él, mindig ott tartózkodik, és napközben is állandóan felbukkan a forgalmasabb városrészeken is, például a központban vagy az iskola udvarán. Emellett egy hárombocsos anyamedve is rendszeres látogatója a fürdővárosnak, a bocsok viszont már nagyobbak, így a legtöbben inkább négy medveként hivatkoznak erre a csoportra. Végül van még egy példány, amely naponta felbukkan a településen, ez a medve viszont kizárólag a vasútállomás környékét látogatja. Anyagi károkat ebben az évben még nem okoztak a nagyvadak, de lelki megterhelést annál inkább. Aggodalomra ad okot, hogy

az egyik bármikor besétálhat az iskola udvarára, és szintén problémát okoz, hogy a temetőt is gyakran felkeresik, kitapossák a sírokra ültetett növényeket.