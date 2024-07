Megjelölték a székelyföldi magyar diákok román érettségi dolgozatait, ennek megfelelően lehet javítani is

Hétfőn kezdődött a nyári írásbeli érettségi, nem is akármilyen hangulatban: az általunk kérdezett diákok túlnyomórészt pozitív élményekkel nyilatkoztak a román nyelv és irodalom vizsgáról. Véleményüket erősítette egy román szakos pedagógus is, aki szerint a tételek átlagos nehézségűek voltak, egy felkészült diáknak nem okozhattak különösebb fejtörést. Hétfő délutánra azonban zűrzavar kezdett el körvonalazódni a román írásbeli vizsga körül, ugyanis

„Ugyanaz a tanterv a román és magyar tagozaton is. A módszertan nem írja elő, hogy külön kellene javítani, de nem is tiltja meg” – nyilatkozott a kialakult helyzet kapcsán Kallós Zoltán oktatási államtitkár a Székelyhonnak. Mint mondta,

Nem tiltott, de nem is kötelező

Összességében lehetett volna nehezebb is a román érettségi – vélekedett a vizsgázó diákok többsége Székelyudvarhelyen. Noha idén sem lehetett a véletlenre bízni, mégis volt, akinek bejött a számítása: pont azt a tételt kapta, amit megtanult.

Hozzátette, mivel a követelmények és a tanterv ugyanaz, a dolgozatok javítása is egyformán zajlik, a tanárok által adott pontszámokban minimális különbségek, legfeljebb 0,5 pontos eltérések adódhatnak. „Viszont nem gondolom, hogy azon múlik egy diáknak a jegye, hogy ki javítja a dolgozatát, hanem azon múlik, hogy mit tudott” – nyilatkozott az államtitkár.

Az viszont biztos, hogy a magyar jelölésű dolgozatok jó eséllyel magyar tagozaton oktató javítópedagógushoz kerülnek. Ahogy a szkenneléskor a vizsgalapok, úgy a javítótanárok is kategorizáltan kerültek be a digitális rendszerbe, az alapján, hogy milyen nyelvű tagozaton tanítanak, és ezeket figyelembe véve történik a leosztás is. Továbbá Kallós Zoltán szerint