A diákok többsége szerint lehetett volna nehezebb is a román érettségi

Összességében lehetett volna nehezebb is a román érettségi – vélekedett a vizsgázó diákok többsége Székelyudvarhelyen az első nap izgalmai után. Noha idén sem lehetett a véletlenre bízni, és többségük nem is hagyatkozott kizárólag a szerencsére, volt, akinek bejött a számítása, és az egy megtanult tételnek köszönhetően boldogan sétált ki a teremből, de akadt olyan végzős is, aki teljesen elrontotta, és nem jó művet elemzett.