Átlagos tételsorok, magabiztos diákok a román írásbelin

Izzasztó hőségben rajtolt az idei érettségi írásbeli szakasza, ennek ellenére a diákok zöme elégedetten, mosolyogva hagyta el az első vizsga után, hétfőn a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium épületét. Ekkor már tudni lehetett, hogy a harmadik tétel kedvezett a vizsgázóknak, és mint kiderült, a többség szerint a szövegértés sem volt túlságosan nehéz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a felkészületlen tanulók is könnyűszerrel vették az akadályokat, mint mindig, most is voltak könnyebb és nehezebb szakaszai a tételsoroknak, ezekről Bara Kata mesélt a Székelyhonnak.

Tipikus tételsorok

A Nagy Mózes Főgimnázium romántanárnője szerint az idei érettségi román írásbelije közepes nehézségű volt, a szövegek, kérdések átlagosak voltak mindhárom tétel esetében, úgy reál, mint humán szakon. Úgy véli, a szövegértéssel a magyar anyanyelvű diákok is megbirkózhattak, a megadott részlet (Gabriel Dimisianu O vizită la Tudor Arghezi) ugyanis egy író életéről szólt, ez pedig gyakori az első tételeknél. A feladatok megfogalmazását is átláthatónak találja, és éppolyan ismerősnek, mint a második tételt, amelynél szerinte „egyszerűbbet nehéz lett volna kapni”. Itt ugyanis a szerzői utasítások szerepéről kellett írjanak a diákok, legkevesebb 50 szóban, George Ciprian Omul cu mârțoaga című színdarabja alapján. Azok esetében, akik be tudták azonosítani az ide illő sablonszöveget, csaknem kizárt a hibalehetőség.