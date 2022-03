Megérkezett az első gólya Sáromberkére, webkamerán lehet figyelni az életét

Március közepén már Románia több pontján gólyát észleltek, így a Milvus Madártani és Természetvédelmi Egyesület is elindította a webkameráit, amelyekkel két gólyafészek életét is követni lehet. Nem is kellett várni sokáig, meg is jelent az első gólya az egyik fészekben, március 26-án már mi is megfigyelhettük.

A második számú sáromberki webkamera által megfigyelt gólya érkezett meg múlt évben is hamarabb: tavaly március 20-án, azelőtti évben már március 18-án észlelték a „gólyafaluban”.

A megérkezett gólyát ezen a webcímen lehet megfigyelni. A fészekrendezéstől a tojásrakáson át a fiókák kirepüléséig sok izgalmat szokott ígérni a fészekfigyelés. Cikkünk születésének idején épp a fészkét rendezgette a gólya.

A másik webkamerával figyelt fészek egyelőre még üres, de itt lehet sasolni, hogy vajon mikor érkezik meg az új lakója.