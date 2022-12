Csak voks és más semmi?

Nemcsak az eléje tett határozattervezetek megszavazása kellene legyen az önkormányzati képviselő feladata, hanem azok megvitatása, adott esetben módosítási javaslat megfogalmazása is – véli Szőke Domokos, Csíkszereda volt alpolgármestere, aki jelenleg RMDSZ-es önkormányzati képviselőként tevékenykedik a testületben. Nehezményezi, hogy sok esetben észrevételei süket fülekre találnak az üléseken.

Nemrég az elmúlt két év megvalósításairól számolt be a mandátumának felénél járó csíkszeredai városvezetés, az elmúlt időszakra visszatekintve azonban

kevés időt kaptak több száz oldal dokumentum áttanulmányozására, és az is megtörtént, hogy csak negyed óra maradt egy fontos határozattervezet megvitatására és elfogadására.

„Azt látom, hogy valójában a határozattervezeteknek csak a megszavazása az elvárás, hiszen úgymond »rendben vannak«. Én ezt nehezményeztem és szóvá is tettem több alkalommal is zárt körben, de mivel nem sokat változott a helyzet, közzétettem nyilvánosan is” – mondta. Facebook-oldalán bejegyzésében mérleget vont az elmúlt két év tevékenységéről, és jelezte, hogy

Szőke kiemelte, hogy amennyiben hiányosságot tapasztal a szavazásra beterjesztett anyagok esetében, nem tud szó nélkül elmenni mellette. „Javaslatokat teszek, és akár a nemtetszésemnek is hangot adok, kiemelten a beruházási tanulmányok, rendezési tervek, szabályzatokkal kapcsolatosan – de nagyon kis eredménnyel.

Néhány konkrét példát is megemlített: nemrég a csibai szennyvízcsatorna megvalósíthatósági tanulmánya esetében voltak észrevételei a nyomvonallal kapcsolatosan, hiszen ingatlanok maradtak bekötés nélkül, ezért szerette volna, ha lakossági fórumon bemutatják a terveket, hiszen ilyenkor felszínre kerülhetnek esetleges más hiányosságok is.

a technikai adatokat ők is későn kapták meg, és a határozat sürgősségét, a szoros pályázati határidő indokolta.

Szőke Domokos nem támogatta, hogy napirendre kerüljön az anyag. „A testület azonban olvasatlanul is megszavazta a határozatot” – jegyezte meg.

„Emellett feladatomnak érzem a lakossági ügyek és egy-két projekt egyéni felvállalását is – de mindezeknek nem látok lehetőséget, amíg nagyon sok a fontos, folyó ügy, és mindegyik annyira »rendben van«, hogy már nem kell senki tanácsa. Szeretném kellő komolysággal végezni a munkám. Ezért választottak meg az emberek, erre esküdtem fel. Bízom benne, hogy előbb-utóbb a józan ész győzni fog” – bizakodott.

„Az elmúlt két évben történtek apróbb előrelépések is. Itt a kulturális bizottságban kifejtett munkánkat tudnám felhozni, példaként megemlítve azt, hogy Szent István napja immáron felkerült a város ünnepeinek a listájára, illetve a szakoktatásnak nyújtott segítséget is ide tudnám sorolni. Az urbanisztikai bizottságban már más a helyzet, itt van a legtöbb vita is.