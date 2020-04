Marosszéken józanul mérlegelnek, tudják, hogy nem lesz fényes év az idei

Marosszentgyörgyön több utcában aszfaltoznak pályázati pénzekből. Archív • Fotó: Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Bár a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében majdnem kiürültek a települések utcái, elmaradtak a közösségi és családi alkalmak, a jó idő beköszöntével munkagépek jelentek meg több településen és elkezdtek dolgozni.

Két váltásban, mindent lefedve

Marosszentgyörgyön pályázati pénzekből aszfaltozzák az utcákat. Jelenleg öt utcában vannak kint a munkagépek, de a következő ötben is előkészítik az aszfaltozást. Mint Sófalvi Szabolcs polgármestertől megtudtuk, örvendenek, hogy a betervezett munkálatokat el tudták kezdeni, de

mindez most sokkal nagyobb odafigyelést és szervezést igényel, mint egy átlagos tavasszal.

A Máriaffy-kastély felújítását is folytatják, az itt kialakított esketési teremben már hétvégén kellett volna fogadják a fiatal párokat. Az uniós pénzalapokból felújítandó kastély idén nyáron teljesen kész lesz.

Csejden az ivóvíz bekötése zajlik, Marosszentgyörgyön pedig a csatornahálózathoz való csatlakozás van napirenden. A polgármester elmondta, hogy a községközponti új kultúrotthon kivitelezésére készül a közbeszerzési eljárás kiírása, de a hoki- és labdarúgópálya engedélyeztetése is az utolsó száz méteren van. „Közben a hivatalban két váltásban dolgoznak az alkalmazottak, részben azért, mert délután, este is van tennivaló, például a nehéz helyzetben levő személyeknek vásárolnak be, viszik ki a kiváltott gyógyszereket. A lakókat próbáljuk arra biztatni, hogy telefonon érdeklődjenek, online küldjék be kéréseiket, de ez nem mindig lehetséges” – ismertette.

HIRDETÉS

Sófalvi Szabolcs beszámolt arról is, hogy idén elmarad a tavaszi nagytakarítás a községben és a hagyományosan április végén megtartott Szent György-napi ünnepség is. „Látva, hogy a kormányt mennyire meglepte a koronavírus-fertőzés és az ezzel járó költségek,

arra számítunk, hogy az év második felében negatív lesz a költségvetés-kiegészítés, nem fogjuk azokat a pénzeket megkapni, amire számítottunk.

Helyi szinten is át kell majd csoportosítsuk az összegeket, hiszen most elég nagyok a kiadásaink a járdák, lépcsőházak fertőtlenítésével, a tömbházakban szerelendő kézfertőtlenítőkkel” – vázolta.

Lelassult, de nem állt meg

Nyárádszeredában a betervezett tavaszi munkálatokat elkezdték, járdákat alakítanak ki, az utcák aszfaltozásának közbeszerzési eljárását készítik elő és a fák metszése sem marad el. Tóth Sándor polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a hivatal alkalmazottainak egy része otthonról dolgozik, elkerülve az esetleges tömeges megfertőződést.

„A lelassulás érződik a helyi adók és illetékek befizetésén is, előző évekhez képest kevesebb összeg jött be, bár lehet, hogy ez a határidő kitolásával is magyarázható. Helyi szinten felleltározzuk, hogy a szükségállapot és a kötelező- vagy kényszerleállások mennyire érintettek a nyárádszeredaiakat, hány kis céget, üzletet kellett bezárni, hány ember maradt munka nélkül. A felmérést, elemzést majd elküldjük a megyei tanácshoz, prefektusi hivatalhoz, a kormányhoz, mert

nem biztos, hogy Bukarestben értik és érzik, hogy mennyire befolyásolja a helyi kis közösségek életét a szükségállapot és az ezzel járó megszorítások

– magyarázta az elöljáró.

Kevesebb pénz beruházásokra

Mezőpanitban egy olyan telefonos applikáción dolgoznak, amely megkönnyíti majd a község vezetői és a lakók közötti kommunikációt. Mint Bodó Előd polgármester elmondta, az új kommunikációs csatorna révén a lakóknak egyszerűen tudnának üzenetet küldeni a legfontosabb tudnivalókról, a községben élők pedig szintén üzenetben jelezhetnék, ha kiégett egy utcai villanyégő, meghibásodott a járda, vagy más gondok akadtak.

„A tavaszi járda- és útjavításokat saját alkalmazottainkkal elkezdtük, a zöldövezetek és közterületek rendbetételét szintén. A posta épületénél és a községközponti iskolánál felújítási munkálatok zajlanak, ez utóbbinál kihasználjuk, hogy nincs tanítás és üres az épület. Harcón járdát alakítunk ki, hiszen miután leaszfaltoztuk a Fő utcát, megnövekedett az autós forgalom. Három, pályázatból megvalósítandó nagy beruházásunk van, amelyek esetében elindítottuk a közbeszerzési eljárást: a csittszentiváni, mezőbergenyei és harcói kultúrotthonok felújítása, a csittszenitváni iskola korszerűsítése, és a mezőpaniti bölcsőde építése. Arra számítunk, hogy a jövedelemadóból és az áfából visszaosztott pénzek nem érkeznek be az év második felében, így enélkül kell majd boldogulnunk” – összegzett.