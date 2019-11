Lezsák Sándor Csíkszeredában: ma ahhoz kell bátorság, hogy kormánypártiak legyünk

Beüzemelik a gyergyói térség kisiskolásait kiszolgáló sátortetős jégpályát

Az enyhébb időjárás miatt még nem üzemelték be a gyergyószentmiklósi sátortetős műjégpályát, de folyamatosan dolgoznak azon, hogy jövő héttől már rajtolhasson a korisuli program a gyergyói térség kisiskolásai számára is. A tervek szerint hamarosan családos közkorcsolyázásnak is helyet adnak a ballonpályán.