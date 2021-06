Lezárult a marosvásárhelyi oltásmaraton második szakasza

Az első oltásmaraton alkalmával 7504 személyt oltottak be Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Hétfő reggel nyolc óráig tartott a másodjára megszervezett oltásmaraton a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. A gyógyszerészeti kar épületében 72 óra alatt 7377 személyt oltottak be. Ebből 6799 fő az emlékeztető adagra, 578 fő pedig az első adagra érkezett – közölte Leonard Azamfirei, az egyetem rektora Facebook-oldalán.

„Az oltásmaraton május 14–16. között szervezett első kiadásán az egyetem megmutatta, hogy képes összefogni a hatóságokat, amelyeknek gondoskodniuk kell az emberekről. A hétfőn véget ért második kiadáson a dolgok természetesen mentek, ismét bizonyítva a folyamatosságot és a szakmaiságot” – mondta az egyetem vezetője.

Az immunizálás ez alkalommal is megszakítás nélkül, éjjel-nappal történt. A tíz oltókabinnal rendelkező oltópont pénteken reggel nyolckor nyitott, majd hétfőn reggel nyolckor zárult, és ezúttal is a Pfizer vakcinájával oltottak. Háromszáz önkéntes segített az akció lebonyolításában, és most már a 12 éven felüli gyerekeket is beoltották szülői engedéllyel.