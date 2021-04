Lényegesen ki kell szélesíteni a szűk „szekérutakat”

A szűk, egysávosnak mondható „szekérutak” kiszélesítésére, ezek lekövezésére, valamint a sáncok megásására fektetné a hangsúlyt idén Székelyvarság vezetősége – elsősorban a Forrásköze, a Tálasbérce és a Tisztás nevű részeken terveznek munkálatokat. Pályázni is szeretnének egy nagyobb útszakasz leaszfaltozásáért.

A turizmus folytonos fejlődése, ugyanakkor a népesség gyarapodása is indokolttá teszi, hogy az autóval járható utak kialakítására fektessék idén a hangsúlyt Székelyvarságon – fejtette ki lapunknak Tamás Ernő helyi polgármester. Mint mondta, éppen ezért azt szeretné, hogy idén mintegy 1,5 millió lejt fordítsanak a helyi költségvetésből a közlekedési infrastruktúra feljavítására, ha ezzel az önkormányzati képviselők is egyetértenek.

Tavaly a Forrásköze és a Sólyomkő közötti részen szélesítették ki és kövezték le a főbb utat a megfelelő sáncok kiépítésével, amire 600 ezer lejt költöttek, idén pedig hasonló munkát fognak végezni a Forrásközében, a Tisztáson és Tálasbércen – magyarázta a tisztségviselő. Erre most készülnek a tervek és remélik, hogy a munka is meglesz ebben az évben.

A cél az, hogy az emberek meg tudják autóval is közelíteni portáikat, ami jelenleg nehézkes a nagyon szűk, egysávosnak mondható „szekérutak” miatt.

A vízelvezetés fontosságát külön hangsúlyozta a polgármester, hiszen anélkül hamar tönkremegy a munkájuk. Ha költségesebb is, de azt tervezik, hogy átereszek helyett inkább fedett sáncokat építenének keresztbe az utakon, hiszen azok hatékonyabbak. Persze a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének részeként, máshol is fognak kövezni, ugyanakkor a létfontosságú sáncokat is kitakarítják.

Készítettek ugyanakkor egy tervet, hogy leaszfaltozhassák az utat a település központja és a Sólyomkő között, ami nagyjából 10 millió lejes beruházást jelent.

Ez utóbbi megvalósításáért pályázni fognak.

Nem lesz egyszerű feladat az utak járható felületének legalább öt méteresre történő kiszélesítése, hiszen ehhez a gazdák le kell mondjanak a területeik egy bizonyos részéről. Noha ezt a többség vállalta, még mindig vannak olyanok, akik teljes egészében ragaszkodnak a telkükhöz. A munkát az sem könnyíti, hogy néhol sziklákon vezetnek át a már említett „szekérutak.” A tervezővel egyeztetve úgy döntöttek, hogy az ilyen helyszíneken nem törik fel a sziklát, inkább feltöltik földdel. Azt remélik, hogy így az útnak is stabilabb lesz az alapja.