Itt és ekkor lehet panaszt emelni, ha elégedetlenek az új nyugdíjjal

Folyamatban van a nyugdíjak újraszámításról szóló döntések kézbesítése Hargita, Kovászna és Maros megyében is. Akik megkapták és elégedetlenek, azok a pontosításokat kérhetnek a megyei nyugdíjpénztáraktól, de bíróságon is kereshetik igazukat. Az elkövetkező időszakban fogadják az extra jövedelmekről szóló bizonylatokat, amelyek nyomán esetleg még emelkedhet a juttatás.

Autóbuszon, parkban, sorban álláskor az egyik legfontosabb beszédtéma a napokban a nyugdíjak újraszámolása. Mindenki kíváncsi, hogy a szomszédja, barátnője, rokona mennyit kapott, és ha többet, akkor bizony az is kérdés, hogy miért. A postások a döntéseket ábécé sorrend szerint viszik ki, és mint olvasóink jelezték, az is fontos, hogy a személynév milyen betűvel kezdődik. Megtörténik ugyanis, hogy az egy háztartásban élő személyek nem egy napon kapják meg az értesítést.

A másik fontos újítás, hogy bevezették a stabilitási pontokat, amelyeket azok kapják meg, akik 25 évnél többet dolgoztak. Így azok, akik 35 vagy ennél több évet ledolgoztak és adóztak, most nagyobb nyugdíjra számíthatnak.

Válaszolnak a kérdésekre

Akik már megkapták a nyugdíjuk újraszámításáról szóló döntést, és ennek kapcsán elégedetlenek vagy kérdésük van, első körben a megyei nyugdíjpénztárakhoz kell fordulniuk.

A Maros megyei nyugdíjpénztárnál munkanapokon 8.30 és 12.30 fogadják azokat, akiknek kérdéseik vannak az újraszámolt nyugdíjukkal kapcsolatban. Három irodában állnak a szakemberek a rendelkezésükre, akik megmagyarázzák nekik, hogy milyen számítások alapján jött ki az új összeg, és lehetőség szerint válaszolnak minden kérdésre.

A Kovászna megyei nyugdíjpénztárnál (Sepsiszentgyörgyön) hétfőn és szerdán 8.30 és 14 óra között, míg pénteken 8.30 és 12.30 között fogadják azokat, akik tudni szeretnék, hogy az újraszámítás után miért annyi a juttatásuk amennyi.

Hargita megyében, a nyugdíjpénztárnál az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között van, míg pénteken 8 és 11 óra között, Csíkszeredában.

Akik a nyugdíjpénztártól kért pontosítások, magyarázatok után is elégedetlenek, azok a bíróságon támadhatják meg a nyugdíj újraszámításáról szóló döntést. Ezt a kézbesítéstől számított 45 napon belül tehetik meg.

Az igazolásokat is be lehet nyújtani

A juttatások újraszámítása itt még nem fejeződött be, hiszen azok a személyek, akik nemcsak fizetésben, hanem más, extra juttatásban is részesültek, azok kérhetik, hogy ezeket az összegeket is hozzászámítsák a nyugdíjhoz. Fontos tudnivaló, hogy a 2001. április 1-je után minden megadózott jövedelmet feltüntettek a munkakönyvben, illetve 2011 után az országos Revisal nevű számítógépes rendszerben. Így csak az olyan, nem állandó jövedelmet kell igazolni, ami a fent említett időpont előtti és társadalombiztosítási járulékot is fizettek utána. Ilyen lehet a 13. fizetés, prémiumok, pótlékok, órabérek, ezek esetén kell külön igazolást beszerezni és a nyugdíjosztályokra eljuttatni.

Hirdetés

Az igazolásokat az állami vagy magánlevéltárakból lehet kikérni, és annak függvényében, hogy hány évről van szó, díjat is kell fizetni értük. Az elmúlt napokban kiderült, hogy