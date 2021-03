Legjobb esetben is csak májusban költözhetnek el a romák a sportcsarnokból. Na de hová?

Továbbra sincs konkrét terv arra vonatkozóan, mi lesz a január 7-ei csíksomlyói tűzeset károsultjainak hosszútávú sorsa, vagy ha vannak is elképzelések, egyelőre nem nyilvánosak. A város lakóit viszont erőteljesen foglalkoztatja a kérdés, több helyszínen is tiltakoztak már az ellen, hogy lakóhelyük közelében helyezzék el azokat a konténereket, amelyekbe ideiglenesen költözhetnek majd be az Erőss Zsolt Aréna lakói. A végső helyszínről még nem döntöttek.

Még mindig az arénában. Előbb-utóbb költözni kell, csak azt nem tudni, hogy hová • Fotó: Veres Nándor

Ismertté vált továbbá az is, hogy az országos sürgősségi bizottság lakókonténereket fog a károsultak rendelkezésre bocsátani legtöbb egy évre, ezek viszont csak beltelken helyezhetők el. Ebből indult ki a második lakossági felháborodás, mivel a városi önkormányzat jelen pillanatban csupán egyetlen olyan beltelekkel rendelkezik a Tudor-lakónegyedi ANL-s tömbházak közelében, ahová el lehetett volna helyezni a konténereket.

Miután a tűzeset után nem sokkal kiderült, hogy Csíkzsögöd is felmerült mint lehetséges helyszín a tűzkárosultak egy részének ideiglenes elszállásolására, az ott lakók heves tiltakozásba kezdtek. Ennek hatására egy lakossági fórumot is összehívtak, amelyen Korodi Attila polgármester végül biztosította az érintetteket arról, hogy – bár valóban szóba jött –

Azt viszont még mindig nem tudni, hol fogják ezeket elhelyezni, a problémát pedig súlyosbítja, hogy a városlakók több helyszínen is tiltakoznak az ellen, hogy a környezetükben kapjanak helyet.

Már több mint két hónap telt el a csíksomlyói romatelepi tűzvész óta, a károsultak jelentős része pedig azóta is az Erőss Zsolt Arénában tölti mindennapjait. Lassan azonban

Sógor Enikő alpolgármestertől azt is megtudtuk, hogy jelenleg 116-an tartózkodnak az arénában, közülük 75 gyermek. Rámutatott, mivel a közösség nagy részének az igénye az, hogy a roma közösség ne kerüljön végül ismét vissza egy tömbbe, a szándékuk az, hogy „szétválasszák” őket, és így biztosítsák a felzárkózást számukra. Ezáltal később olcsóbban elérhető szociális lakásokat bérelhetnének.

– magyarázta az alpolgármester. A kérdés kapcsán egyébként Korodi Attila polgármesterrel is beszéltünk, de ő sem tudott megnyugtató választ adni a helyzet rendezésére.

Még rejtély, hogy hol lesz a megfelelő helyszín, és a legjobb forgatókönyv szerint is csak májusban lesz esedékes a költözés”

„Továbbra is keresünk potenciális területeket, amelyeket bérbe tudunk venni vagy megvásárolunk a városnak. Igyekszünk továbbá, hogy ne lakóterületen belül legyen, hanem olyan helyen, ahol kevésbé zavaró, de csak a lehetőségek mentén tudunk döntést hozni. Sok szempontnak kell ugyanis eleget tenni, szem előtt kell tartsuk egyebek mellett, hogy melyik területet lehet gyorsabban közművesíteni, és mit adnak el nekünk olyan áron, amelyen a törvény megengedi, hogy megvásároljuk.

„Az a célunk, hogy mire lesznek bérbeadható szociális lakófelületek, legyenek képesek ezeket fenntartani. Nyilván lesznek olyanok is, akik erre nem képesek, és továbbra is támogatásokból szeretnének élni, de hogy nekik mit fogunk ajánlani, azt nem tudom. Egyelőre viszont az látszik, hogy

nagy a lendület, kaptunk állásajánlatokat, jelenleg is tárgyalások vannak folyamatban, hatan már dolgoznak is, és úgy néz ki, hogy még mintegy húsz személynek lesz munkahelye”

– sorolta Sógor Enikő. Hozzátette, összességében azt szeretnénk elérni, hogy a roma közösség tagjai önfenntartók legyenek. Ennek érdekében különböző foglalkozásokat biztosítanak számukra, amelyek abban segítik őket, hogy aki például nem tud írni, olvasni, az tanuljon meg, aki be akarja fejezni az abbahagyott tanulmányait, a második esély programban tehesse meg, aki pedig szakmát akar tanulni, arra is legyen lehetősége. Ezek megvalósításáért szerződést kötöttek két civil szervezettel, a Gyulafehérvári Caritasszal és a romániai Máltai Szeretetszolgálattal, illetve a szociális igazgatóság munkatársai is besegítenek.

Székházat vásárolnának

Tudomásunkra jutott továbbá az is, hogy a romániai Máltai Szeretetszolgálat székházvásárlásra készül Csíkszeredában, a kiszemelt épület pedig a Somlyó utca 33. szám szomszédságában található. Ezt Sogór Enikő kérdésünkre meg is erősítette, elmondása szerint az említett ház kertszomszédos a Somlyó 33-mal, ami igencsak kézenfekvő abból a szempontból, hogy fokozottan jelen tudnak lenni a roma közösségben. „Most, hogy megnyertük a bizalmukat, be tudtunk közéjük menni, partnerként dolgozunk együtt azon, hogy kiemelkedjenek, és ehhez folyamatos jelenlét kell” – húzta alá Sógor Enikő.

A romániai Máltai Szeretetszolgálat főtitkára, Tischler Ferenc a témával kapcsolatos megkeresésünkre úgy nyilatkozott, átszervezés alatt van a csíkszeredai fiókjuk, és meg szeretnék erősíteni a szervezetüket, ezért egy új székházat alakítanának ki a csíksomlyói ingatlanban. Azt is elismerte ugyanakkor, hogy

szükség esetén szerepet vállalnának a roma közösség segítésében, de nem ez a fő céljuk.

Elmondása szerint Csíkszeredában eddig is a mozgássérültek segítésére helyezték a hangsúlyt a tevékenységükben, az átszervezés során viszont azt beszélték meg, hogy a továbbiakban kezdeményeznének gyermekprogramokat, kórházakban elhagyatott időseket látogatnának, segítenének, illetve az időseket támogatnák.