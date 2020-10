Kudarcok és sikertörténetek egyaránt vannak az online oktatásban

Iskolánként és településenként is különbözik, hogy hol mennyire tudnak megfelelni az online oktatás követelményeinek • Fotó: Haáz Vince

Hozzáfűzte viszont, hogy ez sem teljesen általános, ugyanis vannak olyan települések, ahol az önkormányzatok vásároltak vagy pályáztak eszközökre, és ez településenként is megkülönbözteti egymástól a tanintézeteket. „Ez olyan, mint a terem mérete: van, ahol akkora tantermek vannak, hogy harminc gyermeket be lehet ültetni egymástól két méteres távolságra, máshol ezt csak plexiüveggel vagy két váltásban tudják megoldani. (…) Az online oktatási lehetőségeket illetően azonban kérdés, hogy egy első osztályos gyereknek milyen online eszközzel lehet kézírást, szépírást tanítani. Vagy a művészeti líceumokban festészetet, kerámiát, szobrászatot.

Semmi nem tudja pótolni az iskolai oktatást

Beszéltünk olyan, online oktatásra kényszerült vidéki iskola igazgatójával is, akinek annyira borús véleménye van a távoktatásról, hogy nyilvánosan nem is kívánt beszélni róla. Nem ilyen Kovács László, a mezőmadarasi Pataky Ágotha Általános Iskola igazgatója. Noha kezdetben nem minden diáknak voltak megfelelő eszközei, „különösebb nehézségek nem voltak”.

Ha nem is minden gyerek tulajdonában, de szerencsére minden családban telefonkészülék vagy valamilyen eszköz volt, és azokról tudtak kapcsolódni a Google Classroom-ra, az óvodások esetében pedig Facebook-csoportokat használtak inkább

– beszélt az általuk alkalmazott gyakorlatról a tanintézet vezetője. Megjegyezte, utólag kaptak táblagépeket a tanfelügyelőségtől, hogy azokban a családokban, ahol csak telefonnal rendelkeznek, a gyerekek kaphassanak eszközt az online tanórák követésére. Az említett körülmények ellenére nem érte felkészületlenül a tantestületet az online oktatára való áttérés, ugyanis az előző tanév második felében volt alkalmuk tapasztalatokat szerezni arról, volt azonban még az idei tanévben is olyan pedagógus, aki számára engedélyezték a kevesebb digitális készséget igénylő messenger-csoportok használatát. Az iskola tantestülete egyébként már a jelenléti oktatás idején is közvetíti laptoppal és webkamerával a tanórákat a hiányzó gyerekeknek, de a tanintézet igazgatója azon a véleményen van, hogy

semmi nem tudja pótolni az iskolai oktatást.

Valódi tanórák virtuálisan

Mára egy sikertörténetté vált az online és hibrid oktatás a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnáziumban. Szerencsés helyzetben van a tanintézet, ugyanis

minden tantermük digitális táblákkal van felszerelve és kikölcsönözhető laptopokkal is rendelkeznek.

Ahhoz viszont, hogy egy jól működő, egységes távoktatási rendszert fel tudtak állítani – amire egyébként már a tanév első hetében át kellett álljanak –, szükség volt a tanintézet aligazgatójára is, aki a speciális órarendet kidolgozta, illetve egy jó rendszergazdára is, aki teljesen átlátja a digitális rendszert – mondta el lapunknak Már István, a főgimnázium igazgatója. Hallotta, hogy sajnos egyes iskolákban az eszközhiány miatt csak tananyagot küldenek a diákoknak, amire valamilyen visszajelzést várnak, de szerinte ez kevés. Ők speciális órarendet készítettek, tehát

valódi tanórákat, valódi szünetekkel tartanak az online térben

– a gyerekeket is arra kérték, hogy kapcsolják be készülékük kameráját, hogy minél közvetlenebb legyen a távoktatás –, és annyira figyeltek a részletekre, hogy a virtuális osztálytermek elnevezése is egységes az online Google-platformban – tudtuk meg Már Istvántól. Utóbbira nagy szükség is van, hiszen amikor a tanintézet teljesen át kellett álljon az online oktatásra,

osztályokra és tantárgyakra lebontva 800 virtuális tanteremben zajlottak a tanórák – egységes elnevezések nélkül teljesen átláthatatlanná vált volna rendszer.

Az átláthatóságra pedig azért is szükség volt, hogy a tanintézet vezetője számára az órarendek alapján követhetővé váljon az oktatás. Már István maga is belépett ugyanis a virtuális tanórákra, amiről utólag mindig szólt az adott pedagógusnak, illetve gratulált is nekik, ha jó oktatási módszereket látott. Olyat egy alakalommal sem tapasztalt, hogy az óra ne lett volna megtartva, és mint mondta, a szülők visszajelzései szerint sem voltak gondok a távoktatással. Ők egyébként már

az előző tanév második felében bevezették a laptopkölcsönzést, ugyanis voltak olyan többgyerekes családok, ahol minden gyerek a főgimnáziumba járt, de nem volt elegendő digitális eszközük.

Az előző tanévben húsz laptopot kölcsönöztek ki, az idei tanév elején viszont már csak alig több mint tízet – úgy látja, időközben a szülők is felkészültebbekké váltak az online oktatásra.