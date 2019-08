Közel tízmillió eurós támogatást kap Székelyudvarhely

• Fotó: Barabás Ákos

Az igazgató szerint ez nagyon szép eredmény ahhoz képest, hogy egy 34 ezres kisvárosról van szó. Viccesen azt is megjegyezte, hogy korábban nem látogatott e célból Székelyudvarhelyre, mivel nem pályáztak annyit, hogy értelme legyen ide jönnie. A továbbiakban a mostani projekt fontosságáról beszélt, melynek elsődleges célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Gálfi Árpád ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy

az elmúlt években közel harmincmillió euró értékben írtak alá európai uniós támogatási szerződést. Ez tíz beruházás finanszírozását jelenti, de van még ezeken kívül is egy pályázat, amely még elbírálás alatt áll.

Környezetbarát tervek

A korábbi 5,6 millió eurós utcamodernizálási, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó pályázatuk második részeként most újabb, közel 10 milliós támogatást nyert a városvezetés, így jelentős összegből dolgozhatnak – fejtette ki Jakab Attila városmenedzser. Lényegében mindkét esetben egyazon projektről van szó, amelyet technikai okok miatt kellett két részre osztani.

Ebből a két összegből összesen 16 kilométeren építenek bicikliutakat (a település forgalmasabb utcáiban), rendbe hozzák a járdákat és az autók által használt útfelületet, valamint nyolc elektromos buszt is vásárolnak.

A zöldövezetekre is hangsúlyt fektetnek. Természetesen egyebek mellett modern buszmegállókat hoznak létre – lesz telefonos alkalmazás is, amelyen követni lehet a buszok hollétét –, és biciklitározókat is kialakítanak.

A modernizálás miatt ugyanakkor több utcában is parkolóhelyeket szüntetnek meg – például a Tamási Áron úton, a Bethlen Gábor utcában és a városközpontban –,

aminek lényege, hogy kerékpározásra és az újonnan vásárolt tömegközlekedési eszközök használatára ösztönözzék a lakókat. Mindazonáltal a főbb útvonalak zsúfoltságának csökkentése is a célok közé tartozik. A beruházás egyebek mellett a II. Rákóczi Ferenc utcát, a Székelyudvarhely szejkefürdői és Csíkszereda felőli bejáratai közötti lényegesebb útvonalakat, valamint több Bethlen, illetve Tábor lakótelepi utcát is érint.