Korszerűsítik a gyergyószentmiklósi közvilágítást

1161 gyergyószentmiklósi oszlopon cserélik ki a jelenlegi lámpatesteket korszerűbb, jóval kevesebb energiát fogyasztó égőkre, ugyanakkor újabb lámpaoszlopokat is állítanak – erre nyert finanszírozást a város. A beruházást három éven belül kell kivitelezni.

Ráfér a felújítás a gyergyószentmiklósi közvilágítás hálózatra is • Fotó: Balázs Katalin

5,36 millió lejből újul meg a gyergyószentmiklósi közvilágítás, amelyből 5,17 milliót európai uniós alapokból fizethetnek ki. A változás várható előnye egyrészt környezetvédelmi szempontból fontos (kisebb energiafogyasztás) másrészt a költségvetés számára is érezhető lesz, hiszen csökken a villanyszámla értéke. A Központi Fejlesztési Régió igazgatója, Simon Crețu és Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere által aláírt finanszírozási szerződés értelmében a beruházás kivitelezési határideje 2022. október 30.

A közvilágítás korszerűsítése során 1161 oszlopon cserélik ki a lámpákat nagyobb energiahatékonysággal működő világítótestekre, emellett 25 újabb oszlopot is felállítanak, tehát nő a közvilágítással ellátott közterek nagysága.

Az új lámpák mindegyike egyenként is fel és lekapcsolható szükség esetén, és a fényerejük is szabályozható – derül ki a beruházást ismertető tájékoztatóból. Huszonegy gyalogátkelőhöz pedig mozgásérzékelővel ellátott készülékek kerülnek, javítva majd a gyalogos és autós közlekedés biztonságát is.

Jelentős megtakarítás

Amint azt Nagy Zoltán polgármester érdeklődésünkre elmondta:

legalább 43 százalékkal lesz alacsonyabb a villanyszámla a korszerűsítés után.

Ez már önmagában is jelentős tétel, de emellett azzal, hogy korszerű technológiát használnak, az is nagy előnynek számít, hogy egy számítógépes rendszerrel összekötve minden lámpatest külön vezérelhető.

Jelenleg a városi közvilágítást 6 pontból lehet irányítani, és emiatt ha egy utcában hiba történik, akkor nagyobb városrészek maradnak egyszerre világítás nélkül; hamarosan ez a probléma is megoldódik.

Ugyanakkor a rendszer arra is alkalmas lesz, hogy az autós és gyalogos forgalom igényeinek megfelelően tudják majd szabályozni egy-egy utca világítását, és ezzel is kevesebb energiát fogyasztanak.