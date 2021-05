Költségvetések innen és túl: ezek a székelyföldi városvezetők prioritásai

• Fotó: Berkeczi Zsolt

Marosvásárhelyen a szelektív szemétgyűjtés aránya gyakorlatilag nulla, amely miatt már bírságot is kapott a város, emellett pedig még egy tízmillió eurós adósságot is örököltek az előző városvezetéstől.

Az felügyelők aláírták, hogy a második félévben Marosvásárhelyen begyűlt durván 50 ezer tonna szemét, azt mondtuk, jó, semmi gond, de megnézzük a szentpáli hulladéklerakót. Ott kiderült, hogy van 26 ezer tonna. Tehát volt 24 ezer tonna szemét, amiről ma sem tudjuk, hogy hol van. Azóta perben állunk a céggel” – fogalmazott, megjegyezve, hogy a hulladékgazdálkodás közbeszerzési eljáráson való újraszervezése legalább fél, de akár egy évig is eltarthat. A szemétügy problémáját az is tetézi, hogy

Hasonló a helyzet a beruházásokkal esetében végzett összehasonlítás esetében is, ugyanis számos nagy értékű pályázati összeg nem megy át a helyi költségvetésen, így nem is jelenik meg abban, eltorzítva az adatokat.

Olyan lényegi kérdések, amelyek esetleg a személyi jövedelemadó növekedésével foglalkoznának, hány új vállalkozás indult be, ez mennyi új munkahelyet jelent, mennyi adótöbblet jön be visszaosztva a kormányalapból, vagy hogyan lehet újragondolni az ipari zónákat, bővíteni a lakhatási felületeket, erre semmi stratégia nem létezett

„A város életét is működtetni kell”

Idén kultúrára, sportra több pénzt költ a városvezetés, mint tavaly, az oktatás esetében sem csak a beruházásokra fordítanak pénzt.

Az élet nem állhat meg ott, hogy leaszfaltozunk egy utcát. Azt gondolom, hogy a fejlesztések közben, amelyek egyértelműen külső forrásbevonással kell működjenek, a város életét is rugalmasan működtetni kell

– fogalmazott a csíkszeredai városvezető.

A fontosabb projekteket illetően Korodi elmondta, a csíkszeredai városvezetés is tervez terelőutakat, de olyan nyomvonalakban gondolkodnak, amelyek nem csak a várost, hanem több falut is kikerülnek. Ezek közé sorolta a harmadik, időseknek szánt nappali foglalkoztató központot is, a jelenleg zajló iskolafelújítások befejezését, hogy újakba tudjanak kezdeni, illetve azt is fontosnak tartja, hogy idén tudják elindítani az önkormányzat nagy digitális platformjának a kiépítését célzó közbeszerzési eljárást. Legalább két zonális rendezési terv elkészítését is szeretnék befejezni idén.

Tizenöt sikeres EU-s pályázat

Székelyudvarhelynek sikerül az elmúlt négy évben tizenöt EU-s pályázati finanszírozást elnyernie, de – amint azt az először 2016-ban megválasztott Gálfi Árpád polgármester kiemelte –, akkor azzal kezdték a munkát, hogy megnézték, milyen lehetőségeik maradtak még a 2013-ban elkezdődött EU-s pályázati ciklusban.

Akadályt jelentettek ugyanakkor a város rendezetlen vagyoni kérdései is – utak, járdák, középületek telekkönyvezése –, amelyeket menet közben próbáltak megoldani.

„Ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy sikerült az elmúlt négy évben tizenöt EU-s pályázati finanszírozást lehívni Székelyudvarhelyre. Ez összesen 30 millió eurós pályázati forrást jelent” – fogalmazott.

A hulladékgazdálkodás, illetve vízszolgáltatás esetében olyan stratégiai döntéseket tudott hozni a városvezetés, amelyek nem csak a város, hanem Udvarhelyszék érdekeit szolgálják. Gálfi Árpád szerint a „rendcsinálásban” őt Soós Zoltánhoz hasonlítják, de meggyőződése, hogy mindezt a közösség érdekében teszi ő és a városvezetés.