Koccanások, balesetek voltak, de elakadásokat nem okozott a szerdai havazás

„Koccanások, az útról való lecsúszások voltak, a sebesség miatt is, sajnos ez ilyenkor szokásos” – mondta a szóvivő.

A Hargita megyei tűzoltóság két közúti balesetről is hírt adott szerdán reggel: mint arról beszámoltunk, Fenyéden öten sérültek meg három autó összeütközése következtében, a Gyilkostó közelében pedig egy autó lesodródott az útról, annak is megsérült a vezetője. Bögözben is baleset történt a reggeli órákban a Facebookon közéttett bejegyzések szerint, mások pedig