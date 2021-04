Kitakarították, bízva abban, hogy tiszta marad a Maros-part

A Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére az idén is kitakarították a Maros Maroszentkirály – Marosszentanna – Marosvásárhely és Marosszentgyörgy közötti partszakaszát. Az eseményen 700 önkéntessel hat teherautónyi szemetet gyűjtöttek össze szombaton.

A Maros megyei önkormányzat, a négy település önkormányzata, számos intézmény, civil szervezet, magánszemély vett részt a Marospart megtisztításában. Ahogy Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének főszerkesztője, ötletgazda és főszervező érdeklődésünkre elmondta, hogy összegyűjtötték azt a szemetet, amit általában a hétvégi piknikezők, horgászok hagynak maguk után. Ugyanakkor fahulladékot is gyűjtöttek be, amiket a Maros áradásakor hozott a folyó magával, illetve háztartási hulladékot és építkezési törmeléket is.

Ami az önkéntes kezdeményezés távolabbi eredményét illeti, Szász Attila kifejtette, hogy amikor egymást követően több éven át sikerült kitakarítani a partot, akkor látható volt, hogy

a magánszemélyek, a piknikezők, horgászok kevesebb szemetet hagytak maguk után. Ami az illegális szemétlerakókat illeti, rájuk az illetékes hatóságoknak kellene jobban figyelniük.