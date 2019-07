Kiadós vendégváró: kalóriadús menüvel készült a Főnix Konyha

A cipóban még ínycsiklandóbb lehet a bableves • Fotó: Főnix Konyha

Vendégvárónak ideális levesről és másodikról van szó, hiszen ezek a finomságok még ínycsiklandóbbak lesznek, ha nagyobb mennyiségben állítják elő.

Tányérostól elfogy a bab

Különösen finom, ráadásul jól mutat, ha a bablevest cipóban tálaljuk vendégeinknek, ezért is döntött úgy Bándi Sándor Domokos, hogy olvasóink elé tárja az étel elkészítésének mikéntjét. Azzal nyugtat mindenkit, hogy

bár elsőre bonyolultnak tűnhet, mégis roppant egyszerű receptről van szó, ráadásul maga az étel is kiadós, így már pusztán ettől is jól lehet lakni.

A levest sokféleképpen el lehet készíteni, de a szakács azt javasolja, hogy főzés előtt pár órával mindenképp be kell áztatni a babot. Ezután tesszük csak a kályhára egy fazékban, amelybe megfelelő mennyiségű vizet töltöttünk. Ha már több mint félig megfőtt a bab, akkor kell hozzáadni a kívánt zöldségeket, melyek közül nem maradhat ki a hagyma és a fokhagyma sem. Sóval és borssal, illetve babérlevéllel fűszerezhetünk, majd kavargatás közben hozzáadjuk a leveshez az olajból, lisztből és fűszerpaprikából készített meleg rántást. Ezután salátát vagy akár komlót is tehetünk az ételünkbe. Az ízeket megbolondíthatjuk egy kis kaporral, köménymaggal, de akár tárkonnyal is.

A cipónak le kell vágni a tetejét, majd ki kell szedni a belsejét. Tojásfehérjéből érdemes habot verni, amellyel aztán be lehet kenni a cipó belső részét, hogy később majd ne folyjon ki belőle a leves. Persze tálalás előtt azért várjunk 20–25 percet, hogy a hab beivódhasson, megszáradhasson. „Így hosszabb ideig benn tartja a cipó a levest” – magyarázta Bándi. Természetesen a leves tetejére érdemes egy kis tejfölt is tenni, és a tálalásnak az ecetes hagyma is része kell legyen.

A sertés legfinomabb része

Főfogásként sertés szűzérméket javasol Bándi, méghozzá magyaros krumplival. A szűzérmék a sertés legfinomabb, legomlósabb és „legtisztább” részéből, azaz a bélszínből készülnek – magyarázta a szakács. Ha felvágtuk a bélszínt, sóval, borssal, korianderrel, majoránnával vagy egy kevés köménymaggal fűszerezzük.