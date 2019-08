Kézdivásárhelyen döntenek az ozsdolai közbirtokosság sorsáról

Laczkó-Dávid Géza, az ozsdolaiak ügyvédje ugyan azzal érvelt, hogy a magasabb rangú, tapasztalt bírákkal rendelkező megyei törvényszékre tartozik az ügy, hiszen 200 ezer lejnél nagyobb értékű, több millió lejes vagyon sorsáról kell dönteni, ám ezt végül nem vették figyelembe.

Amint arról korábban beszámoltunk , a pénzügyminisztérium tavaly arra hivatkozva indította el a visszaállamosítási pert, és kérte az ozsdolai birtoklevél érvénytelenítését, hogy a vagyont nem a kommunisták államosították, hanem a román állam már korábban kisajátította, és kárpótlást fizetett érte. A dokumentumok viszont azt igazolják, hogy a román állam 1921-ben elkezdte a kisajátítást, ám a közbirtokossági tagok nem találták méltányosnak a felajánlott összeget, a két világháború között pert indítottak, azt meg is nyerték, így a telekkönyvben végig a közbirtokosság szerepelt tulajdonosként. A teljes erdő egy része az 1968-as megyésítéskor Vrancea megyéhez került, azt nem kapták vissza soha, most attól tartanak, hogy ezt a 2900 hektárt is elveszítik.