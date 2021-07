Két hónapig cserélik a gázvezetéket Székelyudvarhely forgalmi ütőerén

Tíz községben kevesebb mint 130-an oltatták be magukat

Több Hargita megyei településen is nagyon gyenge eredménnyel zárultak a helyszíni oltások vidéken, de az egészségügyi igazgatóságnál minden beoltottnak örülnek, olyan település is volt a vidéki oltáskampány első napján, ahová két oltáskérelem miatt is elutazott a mobil oltócsoport.