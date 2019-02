Készültséget rendeltek el Hargita megyében a sertéspestis terjedésének a megelőzéséért

Szigorították az afrikai sertéspestis elleni megelőző intézkedéseket Hargita megyében, miután a szomszédos Kovászna megyében felütötte a fejét a kór. A megyehatáron a rendőrség ellenőrzi az állatszállítmányokat, de az alkalmi illegális állat- és takarmánykereskedelem megakadályozása, illetve a gazdák tájékoztatási is szerepel a megelőző intézkedések között.

Minden Hargita megyébe érkező állat- és takarmányszállítmányt leellenőriznek az elkövetkezőkben. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa elrendelte a kór terjedése elleni megelőző intézkedések szigorítását, miután összehívta az állat-egészségügyi megbetegedések megelőzéséért felelős megyei bizottságot az afrikai sertéspestis Kovászna megyei megjelenése miatt.

Mint arról beszámoltunk, Kovászna megyében múlt péntek óta két sertéspestis-gócot – egyet Sepsiszentgyörgyön, egyet pedig a közeli Sepsikőröspatakon – is azonosítottak a hatóságok, ez miatt összesen 144 disznó leöléséről döntöttek és állat-egészségügyi vesztegzárat rendeltek el a két háromszéki településen.

A kór terjedésének a megelőzését szolgáló Hargita megyei intézkedések egy részét a megyehatárra koncentrálják a hatóságok:

a közutakon a rendőrség szigorúan ellenőrzi az élőállat- és takarmányszállítmányokat, illetve az állati eredetű élelmiszerek, például a hústermékek forgalmát

– tájékoztatott Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője.

Szigorú ellenőrzések

A szigorítás értelmében a településeken megalakulnak a megelőző intézkedésekért felelős helyi munkacsoportok – a polgármesteri hivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság, állatorvosok, a rendőrség és a csendőrség képviselőiből –, amelyek

különös figyelmet fordítanak az alkalmi, illegális állatkereskedelem megakadályozására.

Azokról az esetekről van szó, amikor egy községbe megérkezik két, három autó, kinyitják a csomagtartót és állatokat – malacokat, tyúkokat, stb. – kínálnak eladásra – magyarázta a szóvivő. Hasonló szigorral járnak el a hatóságok az ilyen jellegű takarmány-, illetve gabonakereskedelem esetében is, ugyanis a táppal is behurcolható a kór a településekre. A hatóságok felügyelet alatt tartják a települések állattartó gazdaságait is, figyelmeztetve a gazdákat az afrikai sertéspestis veszélyeire, valamint arra, hogy ha a betegség tüneteit észlelik sertéseiken, azonnal értesítsék az állatorvost, illetve az állategészségügyi igazgatóságot a mielőbbi intézkedések elrendelése érdekében.

Számítanak ugyanakkor a gazdák, illetve a polgármesteri hivatalok közreműködésére abban is, hogy jelentik a hatóságoknál, ha alkalmi állatkereskedelmi tevékenységet észlelnek

– mondta el kérdésünkre Adrian Pănescu.

A témával kapcsolatban az elmúlt napokban többször is kerestük a Hargita Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetőjét, de Ladó Zsolt nem volt elérhető.

Az afrikai sertéspestis háromszéki felbukkanását megelőzően a Hargita megyével szomszédos megyék egyikében sem igazolták korábban a kór megjelenését.