Összesen 144 disznót pusztítottak el Háromszéken – vesztegzár az Őrkő negyedben, és Sepsikőröspatakon

Kedden is folytatódott a kényszervágás a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben a sertéspestis miatt. A fertőzött területeken vesztegzárat rendeltek el.

Vesztegzár alatt. Oda kell figyelni, hogy ne terjedjen tovább a járvány • Fotó: Bíró Blanka

Sikó Barabási Sándor a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője kedden este arról tájékoztatott, hogy

a nehéz szervezési körülmények miatt, hétfőn nem tudták befejezni a teljes állomány elpusztítását, ezért kedden folytatták az akciót.

Összesen 127 sertést öltek meg és temettek el a hatóság emberei. Ezzel az Őrkőn felszámolták a teljes sertésállományt, elvégezték az elsődleges fertőtlenítést, a következő napokban folytatódik a fertőtlenítés. A tulajdonosok, akik eddig nem jelentették be az állataikat, és azok mégis megbetegszenek, már nem kérhetnek kártérítést az államtól – figyelmeztet a főállatorvos.

Az Őrkőre a következő 60 napban egyetlen sertést sem szabad bevinni, akik mégis megteszik, pénzbírságot fizetnek.

A vesztegzár feloldásáról az állategészségügyi hatóság értesíti a lakosságot. Közben újabb sertéspestis fertőzésgócot igazoltak a laboratóriumi vizsgálatok a Sepsiszentgyörgytől hét kilométerre levő Sepsikőröspatakon egy gazdaságban, ahol 17 sertést tartottak. Az állatokat elpusztították, és eltemették, a háztartást fertőtlenítették. Itt is vesztegzárat rendeltek el:

a község bejáratainál ellenőrző és fertőtlenítő pontokat állítottak fel.

A következő napokban felleltározzák a Sepsiszentgyörgyön és a környező falvakban levő sertésállományt. Felhívják a gazdák figyelmét, hogy azonnal jelentsék az állatorvosnak, ha a sertés megbetegszik. „Ha az állat elpusztul, ne dobják ki, mert az bűncselekménynek minősül. Ne vásároljanak bellérektől ellenőrizetlen eredetű állatot” – részletezte Sikó Barabási Sándor. A főállatorvos ugyanakkor azt javasolja, hogy

a disznóólba ne engedjenek be idegeneket, a bejáratnál tartsanak marószóda oldatot, vagy klórmeszet, ezzel fertőtlenítsék a lábbelit.

„Külön csizmába járjanak be az ólba, ne etessék a disznót húst tartalmazó ételmaradékkal. Ha állatorvos megy be a sertéseket ellenőrizni, ő is fertőtlenítse a cipőjét” – hívja fel a figyelmet Sikó Barabási.