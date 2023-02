Jelentősen drágul az ivóvíz márciustól

Nemcsak az energiaárak és a minimálbér emelkedésével, hanem egy országosan érvényes szabályozással is magyarázható, hogy Hargita megye regionális víz- és csatornaszolgáltatója, a Harvíz Rt. márciustól az ivóvíz, illetve az elhasznált szennyvíz árát majdnem 50 százalékkal emeli meg.

Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója ezt kedden jelentette be a sajtónak, emlékeztetve, hogy a legutolsó áremelés 2020-ban történt, és 2022 második felében tervezték a következőt, amelyet mostanig halasztottak, végül márciustól lép érvénybe. Hozzátette: a tavaly történt energiaár-emelés, illetve az ukrajnai háború hatásai miatt ezt a lépést nem lehetett elkerülni, az áremelés mértékét viszont érezhetően befolyásolja az az árképzési és díjszabási módszertan, amelyet a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) dolgozott ki, és amely

Árszámítási modell

Az árszámítási modell a fogyasztói kosár értéke 2,5 százalékának megfelelő szintet ír elő a víz- és csatornadíj számára, ugyanakkor az infláció mértékét is be kell számolni az árakba, ezért most