Január negyedikére érkezik meg az első koronavírus elleni oltóanyag-szállítmány Hargita megyébe

Új év, új remények. Néhány napon belül elkezdődik a koronavírus elleni oltáskampány első fázisa Hargita megyében • Fotó: Balázs Attila/MTI

Lehetőség adódott arra, hogy Hargita megyében már csütörtökön, december 31-én megkezdjék az egészségügyben dolgozók beoltását a koronavírus elleni vakcinával, ám az érintettek visszajelzései alapján, illetve a biztonságos előkészület érdekében inkább a január negyedikei kezdés mellett döntöttek – tájékoztatott Tar Gyöngyi. „Ezt szimbolikusnak is érezzük, hogy az új évet egy új reménnyel kezdjük, és lezárhatjuk ezt a fejezetet, ami mindannyiunk életében egy rettenetes fejezet” – fogalmazott az oltáskampány rajtjával kapcsolatban a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője.

HIRDETÉS

Pontos szervezésre van szükség

A koronavírus elleni oltóanyagok a regionális központokba érkeznek be – ugyanis azokban vannak olyan nagy kapacitású hűtőtárolók, amelyekben megfelelő hőmérsékleten készleten lehet tartani a vakcinákat –, Hargita megye a brassói katonai kórházból kapja majd meg a szükséges mennyiségű oltóanyagot. Az oltáskampány lebonyolítása nagyon pontos szervezést igényel, ugyanis egy védőoltáscsomag majdnem ezer darab (975) védőoltást tartalmaz, és a vakcinákat a hűtőtárolókból való kivételüket követő öt napon belül fel kell használni, tehát a szállítási időt is figyelembe véve alig több, mint négy nap marad az immunizálásra.

Első fázisban az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók, vagyis

a kórházi alkalmazottak,

gyógyszerészek,

a háziorvosi, fogorvosi rendelőkben dolgozók,

a mentőszolgálatok személyzete,

továbbá a szociális otthonokban, azaz öregotthonokban,

gyermekelhelyező-központokban,

hajléktalanszállókon dolgozók

kapják meg a koronavírus elleni oltást a megye kórházaiban felállított öt oltásközpontban.

A székelyudvarhelyi kórházban két oltásközpontot alakítottak ki, az egyikben a kórház alkalmazottjait, a másikban a többi egészségügyi, illetve szociális intézmény dolgozóit oltják be. Nem csak az orvosi személyzet jogosult a védőoltásra, hanem a teljes kisegítő személyzet is – hangsúlyozta Tar Gyöngyi, arra is kitérve, hogy

az immunizálás két oltásból áll, az első oltás után három héttel egy emlékeztető oltás beadásával válik teljessé az immunizálás.

Romániában mindenki ingyen juthat hozzá a vakcinához, azok is kérhetik majd beoltásukat, akik már átestek koronavírus-fertőzésen.

A regisztrációs folyamatról

Az oltáskampány lebonyolítása érdekében létrehozták az országos oltáselőjegyzési és információs platformot (Platforma națională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19). A frissen működésbe helyezett platform a vaccinare-covid.gov.ro internetes címen érhető el. Ezen egyelőre csak az első fázisban beoltásra kerülők regisztrációját fogadják, az érintetteket, beleegyezésükkel, az őket alkalmazó intézmény jegyeztetheti elő az immunizálásra.

A koronavírus elleni védőoltást csak azok kapják meg, akik regisztráltak az említett platformon, tehát az oltáskampány második fázisában a lakosság veszélyeztetett csoportjaiba tartozók – 65 éven felüliek, krónikus betegek, kulcsfontosságú tevékenységi területek alkalmazottai – is kell regisztráljanak, vagy őket kell regisztrálják – valószínűleg a háziorvosok – a platformon a védőoltás beadatása érdekében, és ez a civil lakosság esetében is így történik majd a harmadik fázisban.

Azok, akik majd nem boldogulnak az internetes regisztrációval, telefonon, illetve elektronikus levélben is kérhetik majd az előjegyeztetésüket,

amint meglesznek a dedikált telefonszámok és email-címek, a megyei egészségügyi igazgatóság közzéteszi azokat honlapján – mondta el az intézmény vezetője. A regisztrációra azért van szükség, hogy a védőoltások felhasználása ellenőrizhető legyen, az előjegyzés pedig hatékonyan működjön, illetve esetleges csúszás esetén az oltásra jogosultak értesíthetőek legyenek.