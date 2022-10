Ismét a Békás-szorosért perelnek: újabb bírósági eljárást kezdeményezett Hargita megye

Noha korábban jogerős bírósági ítélet született arról, hogy a Békás-szoros közigazgatásilag nem Hargita, hanem Neamț megyéhez, Almásmezőhöz tartozik, és a rendkívüli jogorvoslati kérelmet is elutasították, újabb pert indított a Hargita megyei tanács a határkiigazítás érdekében. A cél érvényteleníteni az 1998-ban aláírt jegyzőkönyvet, amely a korábbi döntés alapját képezte.

Az újabb per kezdeményezéséről már idén februárban döntés született, a keresetet októberben iktatták a Hargita Megyei Törvényszéken, amely kérésünkre rendelkezésünkre bocsátotta ennek másolatát. A keresetlevél kitér arra, hogy 1998 októberében jegyzőkönyvet írtak alá Gyergyószentmiklós, és egyben Hargita megye és a Neamț megyei Almásmező község közigazgatási területeinek határairól, miután a Hargita megyei prefektus rendelete nyomán megalakult az erre hivatott bizottság.

A keresetlevél szerint a törvény és az említett jegyzőkönyv által megállapított határok közötti különbség és a nézeteltérés eredete egy 1987-es levélváltás a Hargita és Neamț megyei kataszteri hivatalok között, amelyben jelzik, hogy a határt két mérnök megváltoztatta, mindenféle jogi alap nélkül, a kommunista időszakra jellemző visszaéléssel. Ez a levél tartalmazza annak a 700 hektáros területnek is a rajzát, amellyel megkárosították Gyergyószentmiklóst, és amely Almásmezőhöz került.

Ennek alapján készült el az a jegyzőkönyvben megjelent helyrajz is, amelyet a megbízott cég készített, minden törvényes alapot nélkülözve, a kataszteri nyilvántartás alapján. Mivel a két település közötti határ egyúttal megyehatár is, a határmegállapító bizottságban a két megyei tanács képviselőinek is helyet kellett volna adni a törvény szerint – mutat rá a dokumentum, amelynek megállapítása szerint ennek hiányában az így elkészült jegyzőkönyv érvénytelenítésére alapos indok van.