Neamț megyéé a Békás-szoros

Archív • Fotó: Gergely Imre

Tíz évnyi pereskedés után Hargita megye és Gyergyószentmiklós önkormányzata javára ítélt tavaly júniusban a Prahova Megyei Törvényszék abban a perben, amely Gyergyószentmikós és a Neamț megyei Almásmező község, egyúttal Hargita és Neamț megye közigazgatási területének határát hivatott megállapítani. Az alapfokú ítélet szerint a közigazgatási határ Gyergyószentmiklós és Almásmező között a 32-es kilométernél húzódik, ahogy az 2000. évi 540-es számú kormányhatározat is rögzíti. Ezzel érvénytelenné vált az 1998-ban kiállított, megyehatárt megállapító jegyzőkönyv, amelynek értelmében Neamț megyéhez tartozik a Békás-szoros is.

HIRDETÉS

A Neamț megyeiek – Almásmező, a megyei önkormányzat, a prefektusi hivatal és a Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal – fellebbeztek, a folyamodványt a Ploiești-i Ítélőtábla tárgyalta, amely elfogadva a moldvaiak indokait,

csütörtökön kihirdetett ítéletében érvénytelenítette az elsőfokú döntést.

A romániai bíróságok portálján megjelent rövid kivonat szerint alaptalannak ítélték, és elutasították a határmegállapítás érdekében történt per kezdeményezését. Ezzel

véglegessé vált, hogy a mintegy 700 hektáros terület a Békás-szorossal együtt a moldvai megye közigazgatási területét képezi, Gyergyószentmiklós pedig nem számíthat az ottani turizmusból és kereskedelemből származó adóbevételekre.

A határmegállapítás érdekében indult bírósági eljárást Mezei János akkori gyergyószentmiklósi polgármester kezdeményezte 2009-ben a gyergyószentmiklósi bíróságon, 2010-ben a Hargita megyei önkormányzat is belépett a perbe, amelynek tárgyalását Almásmező kérésére helyezték át a Prahova Megyei Törvényszékre. 2012-ben elutasították Gyergyószentmiklós keresetét, a döntést a város és Hargita Megye Tanácsa is megfellebbezte, ezt a Ploiești-i Ítélőtábla elfogadta, elrendelve a per újratárgyalását.