Ismerjük meg a gyógynövényeket – tanfolyam Marosvásárhelyen

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány 2024. február-április időszakban gyógynövény-ismertető alkalmakat szervez Marosvásárhelyen. A gyógynövények gyűjtésével, szárításával, feldolgozásával és a növények hatásaival is megismerkedhetnek az érdeklődők, valamint a gyógyteák helyes készítését is megtanulhatják. Az ehető- és gyomnövényekről is szó lesz az ismertető alkalmakon. A rendezvénysorozat nyolcalkalmas, az utolsó alkalom egy gyűjtőút lesz.