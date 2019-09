Incidensek nélkül zajlott le a sörgyári rendezvény

Csíkszereda déli kijárata szombat délben. Nem volt egyszerű eljutni a csíkszentsimoni helyszínre • Fotó: Pinti Attila

A délelőttől tapasztalható forgalmi fennakadásokat leszámítva incidensek nélkül lezajlott a rendezvény, a közutakon személyi sérüléssel járó baleset nem történt az alcsíki térségben.

Bedugult Csíkszék Aki teheti, kerülje el a 13A jelzésű országutat a Lina-kanyar és Csíkszereda, illetve az E578-as utat a hargitai megyeszékhely és Csíkszentkirály között, hiszen a csíkszentsimoni sörgyár irányába haladó tömeg miatt hatalmas torlódások alakultak ki az említett útszakaszokon. Aki teheti, kerülje el a 13A jelzésű országutat a Lina-kanyar és Csíkszereda, illetve az E578-as utat a hargitai megyeszékhely és Csíkszentkirály között, hiszen a csíkszentsimoni sörgyár irányába haladó tömeg miatt hatalmas torlódások alakultak ki az említett útszakaszokon.

Mint Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója érdeklődésünkre elmondta,

tizenhét személy fordult hozzájuk az esemény alatt, közülük kettőt szállítottak kórházba.

egyiküket pánikroham, másikukat kézsérülés miatt. A többieket többek között orrvérzés, magas vérnyomás, fejfájás, allergia, hasi görcs és alkoholos befolyásoltság miatt kellett ellátniuk. Péter Szilárd arra is kitért, hogy a szűk területre bezsúfolt több tízezres tömeg miatt örvendetes, hogy csak ennyien szorultak ellátásra. „Szerencsére a körülményekhez képest kevés és enyhe sérülésekkel ért véget a rendezvény” – összegezte a vezérigazgató.

Incze Miklós, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes szóvivője is arról számolt be, hogy nem történt számottevő incidens a szombati eseményen. Mindössze egy fiatal eltűnését jelentették be a 112-es egységes segélyhívószámon, később azonban kiderült, hogy a fiatal a koncertek után hazatért otthonába.